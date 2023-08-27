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لم يسفر عن أي إصابات

مدني الطائف يخمد حريقًا نشب في 6 نخلات

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ صباحاً
مدني الطائف يخمد حريقًا نشب في 6 نخلات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني بالطائف تمكنت من السيطرة على حريق محدود نشب في 6 نخلات في وادي وج بالمحافظة.

ونوهت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن فرق الدفاع سيطرت على الحريق بنجاح دون أن يسفر عن أي إصابات.

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ونشرت صورة أثناء إخماد الحريق، والتي أبرزت جهود رجال الدفاع المدني في إطفاء الحريق حيث كانت النخلات المحترقة تقع بأحد شوارع المحافظة.

 

 

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