مدني الطائف يخمد حريقًا نشب في 6 نخلات

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني بالطائف تمكنت من السيطرة على حريق محدود نشب في 6 نخلات في وادي وج بالمحافظة.

ونوهت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن فرق الدفاع سيطرت على الحريق بنجاح دون أن يسفر عن أي إصابات.

ونشرت صورة أثناء إخماد الحريق، والتي أبرزت جهود رجال الدفاع المدني في إطفاء الحريق حيث كانت النخلات المحترقة تقع بأحد شوارع المحافظة.