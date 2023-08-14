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لم يسفر عن أي إصابات

مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا بحي الزاهدية

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ صباحاً
مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا بحي الزاهدية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخماد حريق في غرفة بمبنى سكني بحي الزاهدية بالمدينة المنورة، دون وقوع إصابات.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: “الدفاع المدني بالمدينة المنورة يخمد حريقًا في غرفة بمبنى سكني بحي الزاهدية، ولا إصابات”.

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ونشرت صورًا من عملية إخماد الحريق.

جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق السعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

 

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