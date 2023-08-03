مدني تربة يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود

تمكنت فرق الدفاع المدني في تربة، اليوم الخميس، من إخماد حريق في مركبة بمحطة وقود.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورة تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.

جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق السعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.