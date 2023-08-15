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مدني جدة يخمد حريقًا في سطح مبنى غير مأهول

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
مدني جدة يخمد حريقًا في سطح مبنى غير مأهول
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الدفاع المدني في جدة من السيطرة على حريق في مخلفات فوق سطح أحد المباني غير المأهولة.

ونفت المديرية العامة وقوع أية إصابات بشرية.

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حرائق التماس الكهربائي

وفي وقت سابق أعادت المديرية العامة للدفاع المدني التذكير بمسببات حرائق التماس الكهربائي، والتي يجب توخي الحيطة والحذر منها.

ونشرت مديرية الدفاع المدني، إنفوجرافًا عبر حسابها بمنصة “إكس”، حددت فيها 3 مسببات رئيسية وراء الحرائق الناتجة عن التماس الكهربائي وهي:

1- التوصيلات الكهربائية الرديئة.

2- تحميل المقابس أحمالًا زائدة.

3- عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.

التركيبات الكهربائية

كما شددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند وضع التركيبات الكهربائية واستخدام مواد جيدة الصنع والبعد عن المكونات الرديئة؛ لعدم حدوث أي خطر أو التماس كهربائي.

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