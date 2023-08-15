مدني جدة يخمد حريقًا في سطح مبنى غير مأهول

تمكنت فرق الدفاع المدني في جدة من السيطرة على حريق في مخلفات فوق سطح أحد المباني غير المأهولة.

ونفت المديرية العامة وقوع أية إصابات بشرية.

حرائق التماس الكهربائي

وفي وقت سابق أعادت المديرية العامة للدفاع المدني التذكير بمسببات حرائق التماس الكهربائي، والتي يجب توخي الحيطة والحذر منها.

ونشرت مديرية الدفاع المدني، إنفوجرافًا عبر حسابها بمنصة “إكس”، حددت فيها 3 مسببات رئيسية وراء الحرائق الناتجة عن التماس الكهربائي وهي: