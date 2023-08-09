إنقاذ رضيع من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة مدني جدة ينقذ شخصين إثر حريق في شقة لقطات حية لأبطال الدفاع المدني بالرياض أثناء إنقاذ شخص احتجزه حريق منزل الأمن السيبراني يحذر من تحديثات خاصة بـ مايكروسوفت تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة نساء وفعل بهن الفاحشة قسرًا ضبط 1.3 مليون قرص من الإمفيتامين في الرياض 9.16 ملايين دولار دعم من السعودية وبريطانيا للمتضررين بالسودان حي الملك سلمان يمزج الأصالة بالحداثة ويرفع جودة الخدمات الأساسية 15 يومًا على دخول موسم سهيل تحذير من كدمات الحزن نتيجة القلق والصدمات العاطفية
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء إنقاذ شخصين إثر حريق في شقة بجدة.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بمنصة “إكس”، إن الدفاع المدني بجدة أنقذ شخصين إثر حريق في شقة، وهما بصحة جيدة.
ونشرت صورًا من عمليات إخماد الحريق.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق السعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.