مدني جدة ينقذ شخصين إثر حريق في شقة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء إنقاذ شخصين إثر حريق في شقة بجدة.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بمنصة “إكس”، إن الدفاع المدني بجدة أنقذ شخصين إثر حريق في شقة، وهما بصحة جيدة.

ونشرت صورًا من عمليات إخماد الحريق.

جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق السعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.