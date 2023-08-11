مدني ضباء يباشر حادث انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء اليوم الجمعة، أن فرق الدفاع المدني في ضباء باشرت حادث انقلاب ناقلة وقود نتج عنه إصابة قائدها، وتم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: “باشر الدفاع المدني في ضباء حادث انقلاب ناقلة وقود نتج عنه إصابة قائدها، وتم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة”.

ونشرت صورة أثناء مباشرة الحادث.