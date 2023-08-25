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الصفقة أثارت الجدل في الوسط الرياضي السعودي مؤخرًا

مدير الاحتراف بـ الشباب: تعرضت لضغوطات لانتقال تمبكتي إلى الهلال

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
مدير الاحتراف بـ الشباب: تعرضت لضغوطات لانتقال تمبكتي إلى الهلال
المواطن - محمد سمعه

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خرج ماجد المرزوقي، مدير الاحتراف بنادي الشباب، عن صمته كاشفًا كواليس صفقة انتقال حسان تمبكتي من الشباب إلى الهلال حيث تسببت تلك الصفقة في إثارة الجدل في الوسط الرياضي السعودي في الأيام القليلة الماضية.

ماجد المرزوقي يعلق

وقال المرزوقي عبر حسابه في منصة “إكس”: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود إفادة الوسط الرياضي عامة ونادي الشباب حاصة أنني قمت بمخاطبة سمو وزير الرياضة الله يحفظه، وشرح كافة الأمور بخصوص الطلب المرفوع على نظام Tms من نادي الهلال”.

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ماجد المرزوقي وصفقة تمبكتي

كواليس صفقة تمبكتي

وأضاف المرزوقي: “حيث إن نص المادة الـ 12 يقول إن مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين مسؤول عن التالي وهو معالجة عمليات الانتقال المحلية للاعبين في نظام مطابقة الانتقال المحلي والتحقق من جميع الأوراق والمستندات قبل رفعها على النظام، وحيث إن ما أقوم به يعد مسؤولية على فإني أقوم بالتحقق من جميع الأوراق والمستندات قبل رفعها ولوجود شكوك لدي تم توضيحها لسموه”.

ماجد المرزوقي وصفقة تمبكتي

وتابع: “ولما أجده من ضغوط من لجنة الاحتراف في اتحاد القدم السعودي لإكمال الطلب عبر النظام، وحيث أرفقت لسموه جميع المخاطبات التي تم اتخاذها وما وردني من ردود من اللجنة التي تطالبني بإكمال الطلب دون التحقق وإلا سيتم تطبيق الامتناع عن تنفيذ تعليمات اللجنة حيث إن مخالفتها يعد مخالفة نظامية وفقًا للمادة 65 وهي المادة المعنية بعقوبة مدراء الاحتراف، وعليه طلبت من سمو وزير الرياضة حمايتي كشخص مسؤول يقوم بعمله من جميع الضغوط التي أواجهها، وكذلك توجيهي بما يكون مناسب، وعليه أفيد الوسط الرياضي عامة ونادي الشباب خاصة بأنني لن أقبل أي توجيه إلا من سموه الكريم”.

وكان تمبكتي وقع مع الهلال حتى صيف عام 2027.

حسان هلالي - 1 - حسان تمبكتي

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