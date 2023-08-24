مدير جامعة الملك فهد للبترول الأسبق عبدالعزيز الدخيل في ذمة الله

توفي اليوم الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الدخيل مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأسبق عن عمر يناهز 83 عامًا.

ونعى عدد من الأكاديميين والطلاب والمواطنين الدكتور عبدالعزيز الدخيل، بعد إعلان وفاته على منصة “إكس”، داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

والدكتور عبد العزيز بن عبد الله الدخيل مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن السابق وعضو مجلس الشورى سابقًا، ولد في الطائف في 13 جمادى الأولى 1359 هـ الموافق 1940.

مؤهلاته العلمية

درس الابتدائية بمدرسة الفيصلية الابتدائية بمكة المكرمة، وتخرج من ثانوية العزيزية القسم الأدبي، وحصل على بكالوريوس علم نفس من جامعة ولاية كاليفورنيا سان دييغو.

كما حصل على ماجستير علم نفس من جامعة أريزونا، وحصل على الدكتوراة في علم النفس من جامعة أريزونا.

أبرز الإنجازات والمؤلفات