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عن عمر يناهز 83 عامًا

مدير جامعة الملك فهد للبترول الأسبق عبدالعزيز الدخيل في ذمة الله

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
مدير جامعة الملك فهد للبترول الأسبق عبدالعزيز الدخيل في ذمة الله
المواطن - فريق التحرير

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توفي اليوم الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الدخيل مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأسبق عن عمر يناهز 83 عامًا.

ونعى عدد من الأكاديميين والطلاب والمواطنين الدكتور عبدالعزيز الدخيل، بعد إعلان وفاته على منصة “إكس”، داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

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والدكتور عبد العزيز بن عبد الله الدخيل مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن السابق وعضو مجلس الشورى سابقًا، ولد في الطائف في 13 جمادى الأولى 1359 هـ الموافق 1940.

مؤهلاته العلمية

درس الابتدائية بمدرسة الفيصلية الابتدائية بمكة المكرمة، وتخرج من ثانوية العزيزية القسم الأدبي، وحصل على بكالوريوس علم نفس من جامعة ولاية كاليفورنيا سان دييغو.

كما حصل على ماجستير علم نفس من جامعة أريزونا، وحصل على الدكتوراة في علم النفس من جامعة أريزونا.

أبرز الإنجازات والمؤلفات

  • إنشاء الكراسي العلمية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
  • تأليف كتاب سلوك السلوك (1990م).
  • تأسيس اختبار القدرات العامة (2001م).
  • إنشاء وادي الظهران للتقنية (2002م).
  • تأسيس ثلاث كليات للمجتمع في مدينة حائل وحفر الباطن والدمام.
  • تأليف كتاب سوانح الأربعاء (2010م).
  • تأليف كتاب التعليم العالي، ما له وما عليه (2010م).
  • العلاج السلوكي للطفل والمراهق (1999م).
  • المرشد العملي لحل المشاكل السلوكية في مرحلة ما قبل المدرسة (مترجم – 1993م)

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