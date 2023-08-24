مدير جامعة الملك فهد للبترول الأسبق عبدالعزيز الدخيل في ذمة الله

التربيع الأول لقمر صفر يزين سماء السعودية الليلة عقوبات أمريكية على المتعاملين مع نظام بورما إدراجات سوق الأسهم السعودية لشركات ذات استقرار مالي يرفع وزن تاسي وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية خطوة تفصل مانشيني عن قيادة المنتخب السعودي نزوح مليوني طفل في السودان خلال 4 أشهر كيليان مبابي يصدم ريال مدريد! السجن سنة لمن يحصل على مال الضمان الاجتماعي بغير حق وظائف شاغرة للجنسين بمدينة الملك سعود الطبية محمد صلاح يوافق على عرض الاتحاد
توفي اليوم الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الدخيل مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأسبق عن عمر يناهز 83 عامًا.
ونعى عدد من الأكاديميين والطلاب والمواطنين الدكتور عبدالعزيز الدخيل، بعد إعلان وفاته على منصة “إكس”، داعين الله له بالرحمة والمغفرة.
والدكتور عبد العزيز بن عبد الله الدخيل مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن السابق وعضو مجلس الشورى سابقًا، ولد في الطائف في 13 جمادى الأولى 1359 هـ الموافق 1940.
درس الابتدائية بمدرسة الفيصلية الابتدائية بمكة المكرمة، وتخرج من ثانوية العزيزية القسم الأدبي، وحصل على بكالوريوس علم نفس من جامعة ولاية كاليفورنيا سان دييغو.
كما حصل على ماجستير علم نفس من جامعة أريزونا، وحصل على الدكتوراة في علم النفس من جامعة أريزونا.