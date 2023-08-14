مذكرة تفاهم بين طيران ناس وسرك للتعاون في مجال الاستدامة

أعلن كل من طيران ناس، الناقل الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الشراكة في مجال الاستدامة لتعزيز جهود تحقيق اقتصاد دائري متقدم بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

ووقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس بندر المهنا، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير المهندس زياد الشيحة، بحضور كبار المسؤولين من الشركتين.

استكشاف مجالات الشراكة

ويسعى الطرفان بموجب مذكرة التفاهم إلى استكشاف مجالات الشراكة، وتعزيز التعاون في مجالات الاستدامة وتشمل اعتماد التكنولوجيا وتبني حلول إعادة التدوير المثالية لمعالجة النفايات لدى طيران ناس مثل الزيوت والبلاستيك والبطاريات وغيرها، بما يحقق أفضل الممارسات في التدوير، للإسهام بتحقيق مبادرة السعودية الخضراء والسعي نحو الوصول للحياد الصفري، وتعزيزًا للاستدامة والحفاظ على البيئة.

وقال بندر المهنا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ طيران ناس “يسعدنا الدخول في هذه الشراكة الواعدة مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير كشركة رائدة في هذا المجال بالتوازي مع استراتيجية طيران ناس في تبني مبادرات مستديمة الأثر على البيئة الاقتصاد المجتمع، ونحن على ثقة من أن هذه الخطوة ستعزز جهود طيران ناس لبناء نموذج نمو مستدام يجمع بين الوصول إلى تأثيرات منخفضة على البيئة وتحقيق عوائد اقتصادية مربحة، بما يتوافق مع الأهداف الوطنية للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060”.

شراكة ناس

ومن جانبه، قال المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “نسعد بشراكتنا مع طيران ناس كونها إحدى أكثر خطوط الطيران نموًا، وسنعمل معًا نحو تحقيق شراكة حقيقية بهدف تطوير صناعة إعادة التدوير ومبدأ الاقتصاد الدائري بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومستهدفات مبادرة السعودية الخضراء في تقليل الانبعاثات الضارة”

وأكد أن “سرك” تعمل على قيادة الاقتصاد الدائري من خلال تفعيل الشراكات والاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز المحتوى المحلي، باستخدام أفضل الممارسات في إعادة التدوير.

تعزيز الاستدامة

ويعمل طيران ناس أيضًا على تعزيز الاستدامة بإطلاق مبادرات مستديمة الأثر على البيئة والمجتمع والاقتصاد، بالشراكة مع المؤسسات في مجال إعادة التدوير إضافة إلى تعزيز الاعتماد على المنتجات الاستهلاكية الأكثر صداقة للبيئة، وتحسين إدارة المساحة والنفايات داخل مقصورة الركاب وزيادة كفاءة الطاقم.

رابع أفضل شركة طيران

وحصل طيران ناس، الشهر الماضي، على لقب رابع أفضل شركة طيران اقتصادي في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للمرة السادسة على التوالي. ويربط الطيران الاقتصادي الرائد أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية من خلال أسطوله المكون من 51 طائرة عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، وقد نقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007.

يُذكر أن الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك” قد تأسست في العام 2017 من أجل تحقيق الأهداف البيئية وأهداف الاستدامة الواردة في رؤية المملكة 2030 من خلال المساهمة في تطوير إدارة النفايات والتشجيع على إعادة التدوير والحفاظ على الموارد الطبيعية والتحول الى الاقتصاد الدائري.