مذكرة لإنشاء وتشغيل مركز إيواء لذوي اضطراب التوحد في حائل والشرقية

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرتي تفاهم مع الباذل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان، بغرض إنشاء وتشغيل مركز إيواء لذوي اضطراب التوحد في كل من منطقتي حائل والشرقية، وإدراج المشروعين ضمن برنامج سخاء للحصول على المزايا والحوافز الخاصة بالبرنامج.

ومثل الوزارة في توقيعها الرئيس التنفيذي لبرنامج سخاء المهندس عبدالله العسيري، بحضور وكيل الضمان الاجتماعي والتمكين – المكلف بتسيير أعمال قطاع التنمية الاجتماعية – المهندس سلطان الجريس، ووكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد الماجد.

تعزيز العمل التنموي

وتهدف مذكرتي التفاهم إلى تعزيز العمل التنموي المستدام وتقديم المساهمات الفاعلة في المجتمع بين الطرفين بغية إنشاء وتشغيل مركز إيواء لذوي اضطراب التوحد في كل من منطقتي حائل والشرقية، وإدراج المشروعين ضمن برنامج سخاء للحصول على المزايا والحوافز الخاصة بالبرنامج, حيث يُعد “سخاء” أحد البرامج الداعمة للمشاريع التنموية المستدامة لخدمة الأفراد والمجتمع، ويقدم حزمة من المحفزات للمشاريع التنموية الناشئة، ويتيح الفرصة للعمل التنموي للأفراد والمؤسسات، إضافة إلى تقديم مساهمات فاعلة ذات أثر في التنمية المستدامة وفقًا لرؤية السعودية 2030.

برنامج سخاء

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال برنامج سخاء إلى دعم تنفيذ مشاريع نوعيه ذات أثر اقتصادي واجتماعي في مختلف المجالات، وذلك من خلال تمكين المساهمة المجتمعية وتقديم مجموعة من المحفزات التشغيلية والاقتصادية والاجتماعية.