مذيعة تكشف عن طريقة نصب جديدة ومخيفة في تأجير الشقق

وثق الإعلامي نواف العصيمي مقطع فيديو مع الإعلامية ومذيعة برنامج وش صاير سارة حسين، والتي كشفت من خلاله عن محاولة نصب كادت تتعرض لها أثناء استئجارها شقة.

سعر مغري

وقالت المذيعة سارة حسين خلال مقطع الفيديو: الشقة كان سعرها رهيب مرة على المواصفات اللي هي فيها، والعمارة تجنن.

وتابعت: اخترت الشقة التي على جهة اليمين لأن بها غرف أكثر من الشقة الموجودة جهة اليسار، ولكن كانت الشقتين بنفس السعر.

عقد على إيجار

وأضافت: أنها طلبت من الشخص الذي يقوم بتأجير الشقة لها، عقد الإيجار مباشرة، وبالفعل عمل العقد على منصة إيجار، مشيرةً إلى أنها تلقت العقد عبر رسالة نصية من رقمها المسجل في أبشر.

وأردفت: لقيت العقد وبعدها طلب مني تحويل المبلغ وبالصدفة دخل صاحب العمارة، يطردني وقال أزعجتوا السكان هذي العمارة بيع فقط أصلًا فرديت عليه بأن معي عقد إيجار فقال عقد مين ما نعرفك.

درجة مخيفة

وأكد العصيمي وجود العقد في منصة إيجار، مشيرًا إلى أن النصب والاحتيال في قطاع العقارات وصل لدرجة مخيفة.

وأثار الفيديو جدلًا بين رواد منصة إكس، حيث قال خلف الدوسري: هذه ضريبة الاستعجال في التوسع التقني دون أخذ التدابير الأمنية لحماية البيانات في المنصات الحكومية!! وصول رسالة التأكيد من منصة أبشر لإتمام عملية احتيال مصيبة.

الضعف الأمني

وفي نفس السياق علق حسام آل ريس: ممكن السبب في ضعف نظام إيجار أمنيًّا ويتم اختراقه بسهولة أيضًا، ممكن أن يكون هناك مكاتب عقارية وهمية حصلت على صلاحية الدخول للنظام بطريقةٍ ما.

وعلق حسان القحطاني: ما يقدر يسوي عقد بمنصة إيجار إلا إذا كان عنده سجل تجاري ورخصة فال وتبين بالعقد من السهل تتبع حساب هذا المحتال، ليرد عليه إسلام عبدالله: يقدر ويطلع أنه هو مالك العقار والعنوان الوطني وكل شي ممكن أخوي اتنصب عليه في إيجار ستة أشهر.