مراسم مغلقة لوداع قائد فاغنر

كشفت تقارير إعلامية عن إقامة مراسم مغلقة لوداع قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، وفق ما أعلنت الخدمة الإعلامية التابعة له الثلاثاء، داعية المعزين للتوجه إلى قبره في مدينته سان بطرسبرغ.

تحطم طائرة خاصة

من المعروف أن بريغوجين قُتل عن 62 سنة الأسبوع الماضي عندما تحطمت طائرة خاصة كانت تقله إلى جانب تسعة أشخاص آخرين، بعد شهرين على إصداره أوامر لقواته بالإطاحة بالقيادة العسكرية الروسية.

وتابعت خدمة العلاقات العامة التابعة لبريغوجين في بيان: أقيمت مراسم وداع يفغيني فيكتوروفيتش بشكل مغلق. ويمكن للراغبين في وداعه التوجه إلى مقبرة بوروخوفسكوي.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم حضور جنازة بريغوجين وفق إندبندنت عربية.

وذكر بيسكوف للصحافيين أن الكرملين ليس لديه علم بترتيبات الجنازة، قائلًا: ليست لدينا معلومات محددة عن الجنازة. القرار في هذا الصدد يعود إلى العائلة والأصدقاء.

وأردف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين الثلاثاء ردًّا على سؤال عما إذا كان بوتين سيحضر الجنازة، لم يتم التخطيط لحضور الرئيس.

موعد أو مكان دفنه

ولم تكن هناك إعلانات عامة حول موعد أو مكان دفن بريغوجين.

ولقي بريغوجين حتفه عندما تحطمت طائرة خاصة الأسبوع الماضي، بعد شهرين من تمرد مسلح نظمته مجموعته ضد قادة الجيش الروسي استولت فيه على مدينة روستوف بجنوب البلاد وتقدمت باتجاه موسكو قبل أن تتراجع وهي على بعد مائتي كيلومتر من العاصمة.

وكان محققون روس قالوا إن نتائج فحوص جينية أكدت أن يفغيني كان من بين الأشخاص العشرة الذين لقوا حتفهم في حادثة تحطم طائرة الأسبوع الماضي.

وكانت هيئة الطيران الروسية قد نشرت في وقت سابق أسماء الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت في منطقة تفير شمال غربي موسكو.

ومن بين ركاب الطائرة بريغوجين وأقرب مساعديه دميتري أوتكين، الذي ساعد في تأسيس مجموعة فاغنر.