Icon

مراقبو الحركة الجوية بمطار رفيق الحريري يضربون عن العمل Icon منشآت تطلق جولة للتجارة الإلكترونية في 14 مدينة سعودية Icon سيدتان تغامران بحياتهن لإنقاذ كلب من الغرق Icon ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال ضد الرائد Icon السعودية تلتزم بحقوق الإنسان وتقدم خدماتها لمخالفي الحدود رغم مزاعم رايتس ووتش Icon الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا Icon كفيف تحتفي بتخريج 25 متدربًا في ختام دبلوم الحاسب الآلي Icon الوحدة يمطر شباك الطائي بثلاثية Icon أول الراحلين عن النصر بعد ضم إيمريك لابورت Icon بوتين يعزي عائلة بريغوجين: رجل التضحيات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بسبب النقص الحاد في عدد الموظفين

مراقبو الحركة الجوية بمطار رفيق الحريري يضربون عن العمل

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
مراقبو الحركة الجوية بمطار رفيق الحريري يضربون عن العمل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد مراقبو الحركة الجوية في المطار المدني الوحيد في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، أنهم يعتزمون الإضراب عن العمل الشهر المقبل بسبب النقص الحاد في عدد الموظفين.

13 عضوًا

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، جاء إعلان الفريق المكون من 13 عضوًا في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت بعد تقرير من منظمة أوروبية لمراقبة سلامة الطيران أثار مخاوف بعد تفتيش المطار.

قد يهمّك أيضاً
التشكيل المتوقع لمباراة ألميريا ضد ريال مدريد

التشكيل المتوقع لمباراة ألميريا ضد ريال مدريد

الاتحاديون : وجود منصور البلوي كان سيضمن تمبكتي لنا

الاتحاديون : وجود منصور البلوي كان سيضمن تمبكتي لنا

ومن المفترض أن يكون هناك 87 من أفراد مراقبة الحركة الجوية في المطار.

وواجه المطار الواقع في بيروت انقطاعات في الكهرباء ونقصًا في المعدات لشهور خلال موسم السياحة المزدحم.

ومن المقرر أن يبدأ الإضراب في 5 سبتمبر، ولن يعمل مراقبو الحركة الجوية خلال الليل بين الثامنة مساء والسابعة صباحًا.

300 ساعة شهريًّا

وذكر مراقبو الحركة الجوية في بيانهم أن الحكومة تجاهلت مقترحاتهم المتكررة لحل المعضلة، ومن بينها جلب خبراء من الخارج وحل مشكلاتهم الأمنية، وأضافوا أنهم يعملون نحو 300 ساعة شهريًّا وسن معظمهم يزيد على 50 عامًا.

وأفادت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان الأسبوع الماضي بأن نقص موظفي المطار جزء من مشكلة عالمية كان لقيود جائحة كورونا يد فيها، مشيرة إلى أن السلطات تدرب موظفين جددا بدعم من المنظمة الدولية للطيران المدني.

وكانت هيئة سلامة الطيران الأوروبية والمنظمة الدولية للطيران المدني قالتا في تقرير نشرته وسائل إعلام لبنانية الأسبوع الماضي: إن تفتيشهما لمطار بيروت في بداية الصيف الجاري كشف عن العديد من المخاوف الأمنية، ومنها النقص الحاد في عدد أفراد المراقبة الجوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن فجرًا
العالم

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن...

العالم
وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع
حصاد اليوم

وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

حصاد اليوم
إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر
السعودية اليوم

إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر

السعودية اليوم
شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو الهلال والاتحاد
الرياضة

شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو...

الرياضة
السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب نفط صافر
السعودية اليوم

السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب...

السعودية اليوم
الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو لـ الهلال
الرياضة

الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو...

الرياضة
97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية في شهر
السعودية اليوم

97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028
آخر الاخبار

باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028

آخر الاخبار