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تمكنت الشرطة من إطفاء النيران والقبض على المراهق

مراهق يطعن صبيًا بسكين ويشعل النار في نفسه بألمانيا

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
مراهق يطعن صبيًا بسكين ويشعل النار في نفسه بألمانيا
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الشرطة الألمانية أن مراهقاً مسلحاً بسكين أصاب، صباح اليوم، صبياً بإصابات بالغة داخل مدرسة في مدينة بيشوفسفيردا أقصى شرق ألمانيا.

تفاصيل الحادث

وأردفت الشرطة أن المراهق (16 عاماً) قام بعد مهاجمة الصبي (8 أعوام) بإشعال النار في نفسه، وتابعت أنها تمكنت من إطفاء النيران والقبض على المراهق.

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وفي وقت سابق، حذرت بيانات الشرطة الصادرة من وقوع حادث قتل عشوائي في المدرسة، ولا تزال ملابسات الهجوم غير معروفة بعد.

وذكرت الشرطة أن زملاء الدراسة والمعلمين كانوا حاضرين أثناء الجريمة، موضحةً أن الجاني والمجني عليه ألمانيان.

وهرعت الشرطة إلى مكان الجريمة بقوات كبيرة، بعد أن تلقت مكالمة الطوارئ نحو الساعة 9:45 صباحاً (0745 بتوقيت غرينتش).

وقال متحدث باسم الشرطة إن كل القوات المتاحة بما في ذلك وحدة الكلاب وصلت إلى المدرسة، حيث تم إخلاء مبنى المدرسة، ونُقل التلاميذ إلى مكان آمن، وقدم فريق التدخل في الأزمات الرعاية للتلاميذ من المراهقين والأطفال.

نقل الجاني والمجني للمستشفى

وتم نقل الصبي المصاب إلى المستشفى، كما خضع المراهق منفذ الهجوم للرعاية الطبية.

وصرح المتحدث باسم الشرطة بأنه تم استخدام مروحيتين في العملية، وقال إن حالة الصبي مستقرة.

وأفادت معلومات بأن الصبي، وهو تلميذ في الصف الثالث الابتدائي، أصيب في رأسه ورقبته.

ولا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كان المراهق استهدف هذا الصبي بالتحديد بالهجوم.

وأكد المتحدث أن هذه مسألة متروكة للتحقيقات، مشيراً إلى أن المعلومات الحالية تفيد بعدم وجود مصابين آخرين.

يُذكر أن مجمع المدرسة يجمع بين المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية، وقالت الشرطة إن المدرسة كانت مستعدة لمثل هذه الجرائم العشوائية، حيث تم إغلاق كل قاعات الدروس.

واختتم المتحدث باسم الشرطة، أنه يتعين افتراض الأسوأ في بداية الأمر.

 

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