Icon

المفاجآت السارة للاقتصاد السعودي مسلسل لا تنقطع حلقاته Icon مبكو: الاستثمارات يستحوذ على 23.1% من رأسمال الشركة Icon رسميًا.. إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول روسيا Icon مرايا تحفة فنية تتربع أودية العلا لتصبح أكثر الأماكن جذبًا للسياحة Icon 87 وظيفة شاغرة لدى الخدمات الصحية بوزارة الدفاع Icon رياح نشطة وأتربة وهطول أمطار رعدية على 6 مناطق Icon تحذير من عواصف ترابية على جازان وعسير للمساء Icon توقعات بأجواء حارة جدًا نهارًا على معظم المناطق Icon روسيا تبدي إيجابية ومرونة حيال محادثات سلام برعاية سعودية Icon دببة تقف مثل البشر في الصين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
الطبيعة الخلابة أبهرت مصمم أكبر مبنى عاكس في العالم

مرايا تحفة فنية تتربع أودية العلا لتصبح أكثر الأماكن جذبًا للسياحة

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ صباحاً
مرايا تحفة فنية تتربع أودية العلا لتصبح أكثر الأماكن جذبًا للسياحة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

قاعة مرايا، تحفة فنية حقيقية تتربّع الأودية الصحراوية في العلا، لتصبح من أكثر أماكن الجذب السياحي في العالم، حيث إنها أكبر مبنى مغطى بالمرايا بالعالم، ويأتي إليها الزوار من كل الأنحاء للاستمتاع بانعكاس الطبيعة الخلابة على المرايا.

فكرة تصميم قاعة مرايا

كشف فلوريان بوج، المهندس المعماري لقاعة مرايا، سر فكرته للتصميم المميز لقاعة مرايا في تصريحات لشبكة CNN، قائلًا: “نعتقد حقًّا أنه إذا لم يتمكن المبنى من التنافس مع المناظر الطبيعية في العلا، فيجب أن يعززها”. وأضاف: “لقد تأثرت كثيرًا بزيارتي لموقع قاعة المرايا، وتأثرت بشدة بالمناظر الطبيعية والطبيعة الثقافية للمنطقة، لذلك عندما أرسلنا تصميمنا، كان أول شيء فكرنا فيه هو عدم بناء أي شيء مرئي هنا، لذلك إذا كان علينا حقًّا بناء شيء، يجب أن يكون مكعب مرآة صامت”.

قد يهمّك أيضاً
التخصصات الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

التخصصات الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

السعودية أدركت مبكرًا أهمية الحفاظ على النظم البيئية البحرية والمائية

السعودية أدركت مبكرًا أهمية الحفاظ على النظم البيئية البحرية والمائية

وتُغطي هيكل المبنى ألواح عاكسة تُظهر جمال العلا وتتناغم مع المناظر الطبيعية المحيطة. وتمتد قاعة مرايا بمساحة 9,740 مترًا مربعًا من المرايا العاكسة، مما يجعلها أكبر مبنى عاكس في العالم وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

قاعة مرايا من الداخل

الأكثر جذبًا للسياحة

وبحسب “سي إن إن” فإن مرايا أصبحت مقصد سياحي لكل الزوار من أنحاء العالم ليس لكونها أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم، ولكن في أوقات معينة من النهار يبدو أن هيكل المبنى قد تبخر وسط الصحراء والطبيعة الخلابة المحيطة بها.

ويضم مبنى مرايا، قاعة للحفلات الموسيقية تتسع لـ500 مقعد ومركز مجتمعي ومساحة للفعاليات استضافت عروضًا لفنانين مشاهير مثل أليسيا كيز وأندريا بوتشيلي وإنريكي إغليسياس وجون ليجند.

أهم الأنشطة في قاعة مرايا

وفي حين أن بعض الزوار قد يكونون سعداء بمجرد التقاط صور خارج قاعة المرايا، إلّا أنه من الضروري دخولهم إلى المبنى أيضًا. فإلى جانب العروض الموسيقية، تستضيف قاعة المرايا عروضًا فنية، كان آخرها معرض السعودية الأول من نوعه لآندي وارهول، الفنان الأمريكي الأسطوري الذي استوحى أعماله من ثقافة البوب والإعلانات، بحسب “سي إن إن”.

ويعتبر مطعم Maraya’s Maraya Social نقطة جذب رئيسية أخرى، حيث يقدم إطلالات لا متناهية على الصحراء. ويعد منتجع Banyan Tree أقرب فندق إلى قاعة المرايا. ويتميز المنتجع بكونه مستوحى من الثقافة البدوية. ويحتوي الفندق على أجنحة مع أقسام خارجية تحت الخيم الحديثة، وحمامات سباحة خاصة، ومناطق لمراقبة النجوم.

مسرح مرايا بالعلا
مسرح مرايا بالعلا

الدور التاريخي للعلا

وتجسد قاعة مرايا الدور التاريخي المهم للعلا، باعتبارها نقطة التقاء الحضارات القديمة على مَر القرون، وتشكّل المرايا العاكسة على المبنى لوحة فنية معاصرة تُظهر التراث العريق للمنطقة. تحتضن قاعة مرايا مشهد الثقافة والفنون المتنامي في العلا وتستضيف العديد من الحفلات الموسيقية، والعروض الترفيهية، والبرامج الفنية الدائمة، والأفلام المحلية المستقلة لتحفر اسم العلا كمركز ثقافي على مستوى عالمي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم