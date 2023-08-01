مرايا تحفة فنية تتربع أودية العلا لتصبح أكثر الأماكن جذبًا للسياحة

قاعة مرايا، تحفة فنية حقيقية تتربّع الأودية الصحراوية في العلا، لتصبح من أكثر أماكن الجذب السياحي في العالم، حيث إنها أكبر مبنى مغطى بالمرايا بالعالم، ويأتي إليها الزوار من كل الأنحاء للاستمتاع بانعكاس الطبيعة الخلابة على المرايا.

فكرة تصميم قاعة مرايا

كشف فلوريان بوج، المهندس المعماري لقاعة مرايا، سر فكرته للتصميم المميز لقاعة مرايا في تصريحات لشبكة CNN، قائلًا: “نعتقد حقًّا أنه إذا لم يتمكن المبنى من التنافس مع المناظر الطبيعية في العلا، فيجب أن يعززها”. وأضاف: “لقد تأثرت كثيرًا بزيارتي لموقع قاعة المرايا، وتأثرت بشدة بالمناظر الطبيعية والطبيعة الثقافية للمنطقة، لذلك عندما أرسلنا تصميمنا، كان أول شيء فكرنا فيه هو عدم بناء أي شيء مرئي هنا، لذلك إذا كان علينا حقًّا بناء شيء، يجب أن يكون مكعب مرآة صامت”.

وتُغطي هيكل المبنى ألواح عاكسة تُظهر جمال العلا وتتناغم مع المناظر الطبيعية المحيطة. وتمتد قاعة مرايا بمساحة 9,740 مترًا مربعًا من المرايا العاكسة، مما يجعلها أكبر مبنى عاكس في العالم وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

الأكثر جذبًا للسياحة

وبحسب “سي إن إن” فإن مرايا أصبحت مقصد سياحي لكل الزوار من أنحاء العالم ليس لكونها أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم، ولكن في أوقات معينة من النهار يبدو أن هيكل المبنى قد تبخر وسط الصحراء والطبيعة الخلابة المحيطة بها.

ويضم مبنى مرايا، قاعة للحفلات الموسيقية تتسع لـ500 مقعد ومركز مجتمعي ومساحة للفعاليات استضافت عروضًا لفنانين مشاهير مثل أليسيا كيز وأندريا بوتشيلي وإنريكي إغليسياس وجون ليجند.

أهم الأنشطة في قاعة مرايا

وفي حين أن بعض الزوار قد يكونون سعداء بمجرد التقاط صور خارج قاعة المرايا، إلّا أنه من الضروري دخولهم إلى المبنى أيضًا. فإلى جانب العروض الموسيقية، تستضيف قاعة المرايا عروضًا فنية، كان آخرها معرض السعودية الأول من نوعه لآندي وارهول، الفنان الأمريكي الأسطوري الذي استوحى أعماله من ثقافة البوب والإعلانات، بحسب “سي إن إن”.

ويعتبر مطعم Maraya’s Maraya Social نقطة جذب رئيسية أخرى، حيث يقدم إطلالات لا متناهية على الصحراء. ويعد منتجع Banyan Tree أقرب فندق إلى قاعة المرايا. ويتميز المنتجع بكونه مستوحى من الثقافة البدوية. ويحتوي الفندق على أجنحة مع أقسام خارجية تحت الخيم الحديثة، وحمامات سباحة خاصة، ومناطق لمراقبة النجوم.

الدور التاريخي للعلا

وتجسد قاعة مرايا الدور التاريخي المهم للعلا، باعتبارها نقطة التقاء الحضارات القديمة على مَر القرون، وتشكّل المرايا العاكسة على المبنى لوحة فنية معاصرة تُظهر التراث العريق للمنطقة. تحتضن قاعة مرايا مشهد الثقافة والفنون المتنامي في العلا وتستضيف العديد من الحفلات الموسيقية، والعروض الترفيهية، والبرامج الفنية الدائمة، والأفلام المحلية المستقلة لتحفر اسم العلا كمركز ثقافي على مستوى عالمي.