مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض عن بعد

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نجح فريق طبي بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، بإجراء عملية لزراعة شريحة الاستشعار في الشريان الرئوي داخل القلب عن طريق القسطرة دون الحاجة إلى استخدام بطارية أو أسلاك.
وتأتي هذه العملية ضمن مشروع زراعة شرائح المتابعة المستمرة لضغوطات الشريان الرئوي الذي أطلقه المركز ممثلاً في قسم وظائف عضلة القلب وقسم القسطرة التداخلية، والذي يهدف إلى تقليل عدد احتياج التنويم وزيارات الطوارئ للمرضى عامة ولمرضى قصور عضلة القلب بصفة خاصة.
وتعد عملية زراعة شريحة الاستشعار، خطوة استباقية يتم من خلالها الكشف المبكر عن زيادة تجمع السوائل داخل القلب لمدة تصل إلى أسابيع قبل تفاقم المرض وظهور الأعراض على المريض، ويتم إرسال بيانات ضغوظات الشريان الرئوي عن بعد لفريق المتابعة بالمركز دون الحاجة لزيارة المستشفى.