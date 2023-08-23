تاليسكا يُنصف جماهير النصر مركز الحياة الفطرية: فيديو غسيل الأسد قديم وخارج السعودية 3 أسباب منحت عرض الهلال التفوق في صفقة تمبكتي الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية الأسهم السعودية تغلق منخفضة 10 نقاط نفاد تذاكر مباراة الرائد ضد الهلال السجن 13 سنة لمواطن حاز المخدرات بقصد الاتجار الغذاء والدواء تغلق 31 منشأة بسبب المخالفات وعدم الترخيص أزمة بين نونو سانتو وبنزيما! غلطة سراي يُنافس الاتحاد على ضم سيرجيو راموس
كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، حقيقة فيديو “غسيل الأسد” المتداول عبر منصة “‘إكس” خلال الساعات الماضية.
وقال مركز تنمية الحياة الفطرية في بيان صادر عنه على حسابه بمنصة “إكس” إنه إشارة إلى الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام شخص بغسيل أسد في إحدى مغاسل السيارات، فيعد هذا الفيديو قديمًا وتم تصويره خارج السعودية.
ودعا المركز الجميع إلى عدم نشر وتداول هذه المواد؛ لأنها لا تعكس الصورة الايجابية لارتفاع الوعي البيئي الذي يلمسه من الجميع، وتعاونهم الإيجابي مع المركز في المحافظة على الحياة الفطرية وتعزيز استدامتها.
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: فيديو "الأسد" قديم وتم تصويره خارج #السعودية pic.twitter.com/EEgnrP0mL0
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 23, 2023