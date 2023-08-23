مركز الحياة الفطرية: فيديو غسيل الأسد قديم وخارج السعودية

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، حقيقة فيديو “غسيل الأسد” المتداول عبر منصة “‘إكس” خلال الساعات الماضية.

فيديو غسيل أسد

وقال مركز تنمية الحياة الفطرية في بيان صادر عنه على حسابه بمنصة “إكس” إنه إشارة إلى الفيديو المتداول في وسائل ‎التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام ‎شخص بغسيل أسد في إحدى مغاسل السيارات، فيعد هذا الفيديو قديمًا وتم ‎تصويره خارج السعودية.

ودعا المركز الجميع إلى ‎عدم نشر وتداول هذه المواد؛ لأنها لا تعكس ‎الصورة الايجابية لارتفاع الوعي البيئي الذي ‎يلمسه من الجميع، وتعاونهم الإيجابي مع ‎المركز في المحافظة على الحياة الفطرية ‎وتعزيز استدامتها.