مركز الملك سلمان للإغاثة الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات للخارج

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أعادت رئاسة أمن الدولة التذكير بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة المصرح لها بتسلُّم التبرعات وإيصالها خارج السعودية.
وقالت رئاسة أمن الدولة عبر منشور على حسابها بمنصة “إكس” إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة المصرح لها بتسلُّم التبرعات وإيصالها خارج السعودية.
وفي وقت سابق حذرت أمن الدولة من المشاركة في رسائل أو دعوات الجهات الخارجية المجهولة أو الاستجابة لها أو تداولها، التي تدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج السعودية.