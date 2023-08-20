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وسط تحذيرات من الاستجابة لدعوات خارجية

مركز الملك سلمان للإغاثة الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات للخارج

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٨ مساءً
مركز الملك سلمان للإغاثة الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات للخارج
المواطن - فريق التحرير

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أعادت رئاسة أمن الدولة التذكير بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة المصرح لها بتسلُّم التبرعات وإيصالها خارج السعودية.

إيصال التبرعات خارج السعودية

وقالت رئاسة أمن الدولة عبر منشور على حسابها بمنصة “إكس” إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة المصرح لها بتسلُّم التبرعات وإيصالها خارج السعودية.

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وفي وقت سابق حذرت أمن الدولة من المشاركة في رسائل أو دعوات الجهات الخارجية المجهولة أو الاستجابة لها أو تداولها، التي تدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج السعودية.

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