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جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

مروجا الإمفيتامين المخدر في قبضة الشرطة بجدة

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
مروجا الإمفيتامين المخدر في قبضة الشرطة بجدة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة جدة على مواطِنين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن علميات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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