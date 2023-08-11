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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

مروجو المخدرات بالرياض والقصيم بقبضة الأمن

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
مروجو المخدرات بالرياض والقصيم بقبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة القصيم؛ لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت مكافحة المخدرات، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس”، أنه ضبط بحوزتهم مبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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مروج بالرياض

كما قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية الإثيوبية؛ لترويجه (5) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، ضبطت داخل مركبة يقودها.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه بمنصة “إكس” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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