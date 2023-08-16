مروجو المخدرات في الرياض بقبضة الأمن

المؤشر الإيجاري يسجل 275 ألف صفقة والرياض تتصدر بقيمة 900 مليون ريال وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة 25 مليون إسترليني تُقرب إيمريك لابورت من النصر 3 خطوات لعبور جسر الملك فهد عبر خدمة الرمز السريع تعليم الشرقية يستقبل طلبات شاغلي الوظائف الإدارية للتحويل للكادر التعليمي الإصابة تبعد فيرمينو عن الأهلي ضد الخليج السعودية تجمع الصيف والشتاء في وقت واحد نيمار ماكينة أهداف يحمل طموحات الهلاليين مساعد وزير الدفاع يشارك في مؤتمر موسكو الـ 11 للأمن الدولي فيرمينو الأعلى تقييمًا في أولى جولات دوري روشن
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمة من الجنسية المغربية و(3) مواطنين، لترويجهم (14.5) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم سلاحان ناريان ومبالغ مالية.
ونوه الأمن العام عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.