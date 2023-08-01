مروجو المخدرات في القنفذة والشمالية بقبضة الأمن أمير تبوك يسلم 202 أسرة مفاتيح وحداتهم السكنية الجديدة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنين إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان آلام الظهر قد تكون علامة على الإصابة بمرض خطير التشكيل المتوقع لـ النصر بعد ضم ساديو ماني تسويق إنتاج 11 مليون نخلة بمهرجان بريدة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سويسرا بذكرى اليوم الوطني وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة شرط يُعطل انتقال ماركو فيراتي إلى الهلال
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما قبضت شرطة محافظة القنفذة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.