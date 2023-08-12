مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

أعلن الأمن العام القبض على عدد من مرتكبي الحوادث ومروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة مروجي المخدرات.

تفاصيل ضبط مروجي المخدرات

وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو، تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن” إنه تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية و4 مواطنين قاموا باتخاذ شقة سكنية وكرًا لترويج 7500 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر و10 آلاف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر، وضبطت بحوزتهم 4 أسلحة نارية وذخيرة حية.

وفي حائل تم ضبط مواطن قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي.

وضبطت شرطة منطقة الجوف 3 مواطنين روجوا مادة الإمفيتامين المخدر بالقريات، وضبط بحوزتهم هواتف متنقلة ومبلغ مالي.

وألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطنين روجا مادة الإمفيتامين المخدر بجدة، وفي الرياض تم القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية روج 5 كجم من الحشيش وضبطت داخل مركبة يقودها.

ترويج الحشيش والشبو

وتم ضبط 3 مواطنين قاموا باتخاذ استراحة وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين بالقصيم، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية ومبالغ مالية.

وفي جازان، تم ضبط مواطن روج مادة الشبو، وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.

وضبطت شرطة مكة المكرمة مخالفين لنظام أمن الحدود قاما بترويج مادة الإمفيتامين المخدر في جدة، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي.