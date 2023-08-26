مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

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أعلن الأمن العام القبض على عدد من مرتكبي الحوادث ومروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة مروجي المخدرات.
وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو، تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن” إنه تم القبض على مواطن روج الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة للتداول الطبي في القصيم، وضبط بحوزته مبلغ مالي.
وضبطت شرطة الباحة مواطنين اتخذا منزل وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبطت بحوزتهما لوحات مركبات مسروقة وذخيرة حية.
وألقت شرطة نجران القبض على مواطنين روجا الحشيش المخدر والإمفيتامين والشبو، وضبط بحوزتهما أسلحة بيضاء وهواتف متنقلة.
وفي عقلة الصقور بالقصيم، تم ضبط مواطن اتخذ منزلًا وكرً لترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبطت بحوزته أسلحة بيضاء ونارية وذخيرة حية ومبلغ مالي.
وألقت شرطة منطقة الحدود الشمالية القبض على مواطن اتخذ شقة سكنية وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية.
وتم ضبط مواطن اتخذ مزرعة وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بصوير.
وضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة مواطنًا اتخذ من قبو منزله وكرًا لترويج الحشيش والشبو والإمفيتامين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالطائف.
وفي نجران، تم ضبط 5 مواطنين قاموا بترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين في استراحة اتخذت وكرًا لذلك.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/MQkIxx1bIY
— الأمن العام (@security_gov) August 26, 2023