مروج المخدرات في القصيم بقبضة الأمن

قبضـت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة القصيم على مواطن اتخذ منزلًا وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وذكر الأمن العام عبر إنفوجراف نشره بحسابه على منصة “إكس”، أنه ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.