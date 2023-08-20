مرور الرياض: انتشار كامل مع بداية العام الدراسي الجديد

أعلن متحدث المرور العقيد منصور الشكرة، عن انتشار مروري كامل على كافة طرق الرياض لضبط الحركة المرورية مع بداية العام الدراسي الجديد 1445.

وقال الشكرة في حديثه لـ “قناة الإخبارية”: “بدأت الإدارة العامة للمرور ومنذ الصباح الباكر لهذا اليوم الأحد بإنفاذ الخطط المرورية التي أعدت تزامناً مع بداية العام الدراسي”.

انتشار مروري كامل

وأكد الشكرة انتشار مرور كاملاً في كافة الطرق والمحاور الرئيسة والتقاطعات وشبكة الأنفاق في مدينة الرياض وفي بقية مناطق السعودية مدنًا ومحافظات لضبط الحركة المرورية، والتيسير والتسهيل على حركة الطلاب والطالبات، بهدف وصولهم إلى وجهاتهم سواء للمراحل الجامعية أو مدارس التعليم العام لضمان أمن وسلامة مستخدمي الطريق.

عودة الطلاب

وينتظم نحو 6 ملايين طالب وطالبة، صباح اليوم الأحد، في دراستهم، ويعودون إلى مقاعدهم الدراسية، مع بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.

‏ وتتابع وزارة التعليم عبر اللجان الإشرافية المختصة والزيارات الميدانية جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، واستكمال أعمال الصيانة، وتوافر الأدوات والتجهيزات اللازمة لبداية الفصل الجديد.