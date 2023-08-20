مرور الرياض: انتشار كامل مع بداية العام الدراسي الجديد

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أعلن متحدث المرور العقيد منصور الشكرة، عن انتشار مروري كامل على كافة طرق الرياض لضبط الحركة المرورية مع بداية العام الدراسي الجديد 1445.
وقال الشكرة في حديثه لـ “قناة الإخبارية”: “بدأت الإدارة العامة للمرور ومنذ الصباح الباكر لهذا اليوم الأحد بإنفاذ الخطط المرورية التي أعدت تزامناً مع بداية العام الدراسي”.
وأكد الشكرة انتشار مرور كاملاً في كافة الطرق والمحاور الرئيسة والتقاطعات وشبكة الأنفاق في مدينة الرياض وفي بقية مناطق السعودية مدنًا ومحافظات لضبط الحركة المرورية، والتيسير والتسهيل على حركة الطلاب والطالبات، بهدف وصولهم إلى وجهاتهم سواء للمراحل الجامعية أو مدارس التعليم العام لضمان أمن وسلامة مستخدمي الطريق.
وينتظم نحو 6 ملايين طالب وطالبة، صباح اليوم الأحد، في دراستهم، ويعودون إلى مقاعدهم الدراسية، مع بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.
وتتابع وزارة التعليم عبر اللجان الإشرافية المختصة والزيارات الميدانية جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، واستكمال أعمال الصيانة، وتوافر الأدوات والتجهيزات اللازمة لبداية الفصل الجديد.
فيديو | متحدث المرور العقيد منصور الشكرة لـ #الإخبارية: انتشار مروري كامل على كافة طرق الرياض لضبط الحركة المرورية مع بداية #العام_الدراسي_الجديد_1445#العودة_للدراسة #العالم_ينتظرك pic.twitter.com/YtzPzXluTB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 20, 2023