سكان أم درمان السودانية يغادرون منازلهم بسبب الاشتباكات الأهلي يكشف عن أطقمه الـ3 للموسم الجديد مرور الرياض يمنع دخول الشاحنات إلى طريق الملك فهد 180 دقيقة تفصل Cristiano ronaldo عن لقبه الأول مع النصر جماهير الشباب: بيع حسان تمبكتي مرفوض بحضور وزير الإعلام .. تدشين أكاديمية الإذاعة والتليفزيون للتدريب ترشيد راعيًا فضيًا لـ النصر لمدة 3 سنوات بدء وصول المقررات الدراسية للعام الجديد 1445هـ إجراءات شغل الوظائف التعليمية بعد المقابلات الشخصية ميركاتو تاريخي لـ الأهلي في 2023
أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض منع دخول الشاحنات إلى طريق الملك فهد، حيث سيتم رصد المخالفين آليًا.
وأهابت الإدارة العامة للمرور على حسابها بمنصة “إكس”، بقائدي الشاحنات استخدام الطرق المحددة.
وكانت الإدارة العامة للمرور حثت في وقت سابق، على توخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات والمركبات الثقيلة.
وقالت إدارة المرور، إنه أثناء المرور بجانب المركبات الثقيلة يجب الحرص على ترك مسافة كافية، وترك مسافة جانبية كافية عند التجاوز، والتأكد من إمكانية التجاوز بدون خطر.