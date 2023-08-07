مرور الرياض يمنع دخول الشاحنات إلى طريق الملك فهد

أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض منع دخول الشاحنات إلى طريق الملك فهد، حيث سيتم رصد المخالفين آليًا.

وأهابت الإدارة العامة للمرور على حسابها بمنصة “إكس”، بقائدي الشاحنات استخدام الطرق المحددة.

القيادة بجانب الشاحنات

وكانت الإدارة العامة للمرور حثت في وقت سابق، على توخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات والمركبات الثقيلة.

وقالت إدارة المرور، إنه أثناء المرور بجانب المركبات الثقيلة يجب الحرص على ترك مسافة كافية، وترك مسافة جانبية كافية عند التجاوز، والتأكد من إمكانية التجاوز بدون خطر.