Icon

سكان أم درمان السودانية يغادرون منازلهم بسبب الاشتباكات Icon الأهلي يكشف عن أطقمه الـ3 للموسم الجديد Icon مرور الرياض يمنع دخول الشاحنات إلى طريق الملك فهد Icon 180 دقيقة تفصل Cristiano ronaldo عن لقبه الأول مع النصر Icon جماهير الشباب: بيع حسان تمبكتي مرفوض Icon بحضور وزير الإعلام .. تدشين أكاديمية الإذاعة والتليفزيون للتدريب Icon ترشيد راعيًا فضيًا لـ النصر لمدة 3 سنوات Icon بدء وصول المقررات الدراسية للعام الجديد 1445هـ Icon إجراءات شغل الوظائف التعليمية بعد المقابلات الشخصية Icon ميركاتو تاريخي لـ الأهلي في 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سيتم رصد المخالفين آليًا

مرور الرياض يمنع دخول الشاحنات إلى طريق الملك فهد

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
مرور الرياض يمنع دخول الشاحنات إلى طريق الملك فهد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض منع دخول الشاحنات إلى طريق الملك فهد، حيث سيتم رصد المخالفين آليًا.

وأهابت الإدارة العامة للمرور على حسابها بمنصة “إكس”، بقائدي الشاحنات استخدام الطرق المحددة.

قد يهمّك أيضاً
موعد مباراة مانشستر يونايتد الأولى في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد الأولى في الدوري الإنجليزي

وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

القيادة بجانب الشاحنات

وكانت الإدارة العامة للمرور حثت في وقت سابق، على توخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات والمركبات الثقيلة.

وقالت إدارة المرور، إنه أثناء المرور بجانب المركبات الثقيلة يجب الحرص على ترك مسافة كافية، وترك مسافة جانبية كافية عند التجاوز، والتأكد من إمكانية التجاوز بدون خطر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026
الرياضة

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى...

الرياضة
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم
هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير الجدل
غرائب

هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير...

غرائب
اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا بجبال الألب
غرائب

اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا...

غرائب
نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة
آخر الاخبار

نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة

آخر الاخبار
تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى 35%
السعودية اليوم

تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة بتبوك
آخر الاخبار

إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة...

آخر الاخبار
مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية بالعالم
السعودية اليوم

مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية...

السعودية اليوم