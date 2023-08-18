مزايا تأشيرة الزيارة الشخصية إلى السعودية 60 مليون يورو تُقرب أوتافيو من النصر الاتحاد مهتم بالتعاقد مع فاران صور رادارات الطقس تبين استمرار الأمطار على 5 مناطق نجم سهيل يزين سماء السعودية 7 ساعات وربع الساعة إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع العثور على مفقود حاذة جنوب مهد الذهب متوفيًا وزير الاقتصاد اللبناني يستفز المصريين: يستهلكون قمحًا في ٣ أسابيع يكفي لبنان عامًا جماهير الاتحاد تُطالب بحسم صفقة غريزمان هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين
قالت وزارة الحج والعمرة، إن تأشيرة الزيارة الشخصيّة، توصلك بسهولة إلى مكة المكرّمة.
وأوضحت الوزارة مزايا الزيارة الشخصية إلى السعودية عبر منشور بموقع إكس، وجاءت على النحو التالي:
ولفتت إلى أن التأشيرة الشخصية لسفرية واحدة صلاحيتها 90 يومًا، ومدة الإقامة 90 يومًا، وطريقة التقديم عبر منصة التأشيرات بوزارة الخارجية.