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صلاحيتها 90 يومًا

مزايا تأشيرة الزيارة الشخصية إلى السعودية

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٢ مساءً
مزايا تأشيرة الزيارة الشخصية إلى السعودية
المواطن - فريق التحرير

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قالت وزارة الحج والعمرة، إن تأشيرة الزيارة الشخصيّة، توصلك بسهولة إلى مكة المكرّمة.

تأشيرة الزيارة الشخصية

وأوضحت الوزارة مزايا الزيارة الشخصية إلى السعودية عبر منشور بموقع إكس، وجاءت على النحو التالي:

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  • إصدارها لسفرية واحدة أو عدة سفريات.
  • أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.
  • زيارة المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية في مختلف مدن السعودية.
  • الرحلات السياحية لكافة مناطق ومدن السعودية.

التأشيرة الشخصية

ولفتت إلى أن التأشيرة الشخصية لسفرية واحدة صلاحيتها 90 يومًا، ومدة الإقامة 90 يومًا، وطريقة التقديم عبر منصة التأشيرات بوزارة الخارجية.

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