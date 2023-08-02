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يمكن إجراؤها بكل يسر

مزايا خدمة مبايعة المركبات عبر أبشر

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٥ مساءً
مزايا خدمة مبايعة المركبات عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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استعرض الأمن العام، اليوم الأربعاء، أهم مزايا خدمة مبايعة المركبات عبر منصة أبشر.

وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه يمكن إجراء مبايعة المركبات بكل يسر وسهولة في أي وقت.

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مزايا خدمة مبايعة المركبات

وأضاف أن مزايا تلك الخدمة تضمن الأمان في تحويل قيمة المركبة من طريق حساب ضامن، وتوصيل الاستمارة الجديدة، كذلك تشمل مزايا خدمة مبايعة المركبات الاستلام المباشر للمركبة من البائع، فضلًا عن أنها متاحة للمستفيد على مدار الساعة ويمكنه إجراؤها من أي مكان.

خطوات خدمة مبايعة المركبات إلكترونيًّا

وأوضحت أبشر في وقت سابق خطوات خدمة مبايعة المركبات والتي جاءت كالآتي:

1- افتح منصة أبشر.

2- اختر خدمة مبايعة مركبات.

3- اختيار المركبة المراد بيعها.

4- إدخال بياناتك.

5- رفع الطلب.

 

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