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طالب كييف بالتخلي عن أراضيها مقابل العضوية

مسؤول بالناتو يعتذر عن مطالبة أوكرانيا بثمن إنهاء الحرب

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٥ مساءً
مسؤول بالناتو يعتذر عن مطالبة أوكرانيا بثمن إنهاء الحرب
المواطن - فريق التحرير

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اعتذر مسؤول في الناتو عن مقترح تخلي أوكرانيا عن جزء من أراضيها مقابل العضوية في حلف شمال الأطلسي، ومن أجل إنهاء الحرب التي استمرت لعامين.

اعتذار مسؤول الناتو

وقدم مسؤول كبير في الناتو اعتذاره، بعد يوم من اقتراحه علنًا بأن أوكرانيا يمكن أن تتخلى عن جزء من أراضيها لروسيا مقابل عضوية الناتو وإنهاء الحرب، بحسب “الجارديان”.

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وأضاف ستيان جنسن، كبير موظفي مكتب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، لصحيفة نرويجية إنه ما كان ينبغي له التحدث بطريقة مبسطة كما فعل، بعد أن أثارت تعليقاته الأولية رد فعل غاضب من كييف.

مطالبة أوكرانيا بالتخلي عن أراضيها

وكان جنسن قد قال في جلسة للحلف في النرويج يوم الثلاثاء الماضي ناقش فيها أعضاء التحالف كيفية إنهاء الحرب التي لا تزال مستمرة منذ 18 شهرًا “أعتقد أن الحل قد يكون أن تتخلى أوكرانيا عن أراضيها وتحصل على عضوية الناتو في المقابل”.

لكنه أجرى مقابلة صحفية بعد يوم من الجلسة قال فيها “بياني حول هذا كان جزءًا من مناقشة أكبر حول السيناريوهات المستقبلية المحتملة في أوكرانيا، ولا ينبغي أن أقول ذلك بهذه الطريقة”.

شروط التسوية السلمية

ولطالما دعت أوكرانيا باستمرار إلى استعادة حدودها المعترف بها دوليًا قبل عام 2014، إلا أنها لا تزال تخوض هجومًا مضادًا في محاولة لاستعادة أجزاء كبيرة من أراضيها التي استولت عليها روسيا.

وكان جنسن حريصًا في تعليقاته الأولية على التأكيد على أنه كان ببساطة يتحدث عن فكرة وأن “الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر متى وشروط التفاوض التي تريدها”، ما يعكس موقف الناتو بأنه لا ينبغي الاتفاق على أي تسوية سلمية مع أوكرانيا بدون أوكرانيا.

تصريحات أغضبت كييف

لكن هذا لم يكن كافيا بالنسبة لكييف، التي كانت غير سعيدة لأن جنسن، وهو شخصية مهمة وحليف مقرب من ستولتنبرغ، كان يناقش الاقتراح علنا. وقالت كييف إن أي اتفاق للأرض مقابل حلف شمال الأطلسي سيكافئ العدوان الروسي.

فيما قال ميخايلو بودولاك ، كبير مستشاري الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، “تجارة الأراضي بمظلة الناتو؟ أنه أمر مثير للسخرية. وهذا يعني تعمد اختيار هزيمة الديمقراطية، وتشجيع مجرم عالمي، والحفاظ على النظام الروسي، وتدمير القانون الدولي ونقل الحرب إلى الأجيال اللاحقة “.

من جهته أصدر الناتو بيانًا توضيحيًا يهدف إلى تهدئة خلاف جنسن. جاء فيه “سنواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا، ونحن ملتزمون بتحقيق سلام عادل ودائم. موقف التحالف واضح ولم يتغير”.

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