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بمشاركة نحو ألفي شخص ومسؤولين محليين

مسابقة لاختيار أجمل بقرة في تركيا

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
مسابقة لاختيار أجمل بقرة في تركيا
المواطن - فريق التحرير

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شهدت ولاية ريزة التركية خلال عطلة نهاية الأسبوع تنظيم مسابقة لاختيار أجمل بقرة في إطار مهرجان محلي.

أجمل بقرة

وكشفت وكالة الأناضول أن مهرجان هضبة أوفيت الـ23 انطلق في هضبة “أوفيت” على ارتفاع 2640 مترًا بمنطقة “إكيز درا”، بمشاركة نحو ألفي شخص ومسؤولين محليين.

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وتخلل المهرجان الذي يقام على مدى يومين، ترديد رقصات شعبية وارتداء نساء أزياء تقليدية جميلة في معرض تمثيلهن تنقل رعاة الماشية بين المراعي لإيجاد الكلأ لأبقارهم.

وخلال المهرجان أقيمت مسابقة لاختيار أجمل بقرة، حيث شاركت فيها عدة أبقار زينها أصحابها بمختلف الإكسسوارات وعلق بعضهم على رقابها وقرونها الورود، ليعطيها منظرًا أجمل.

ووضعت لجنة التحكيم طاولة في المهرجان في مشهد مثل عكس مسرح عروض الأزياء، حيث قاد مالكو الأبقار مواشيهم أمام لجنة التحكيم، مقدمين أحسن ما لديهم لينال إعجاب أعضاء اللجنة.

وفازت البقرة “وردة الهضبة” بجائزة أجمل بقرة في المسابقة، حيث قدمت اللجنة لصاحبتها ملك أوزجليك جائزة مالية وأكياسًا من العلف لبقرتها.

 

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