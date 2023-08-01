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للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية

مساعدة الـ1.2 مليار دولار تؤكد استشعار قادة السعودية لحاجة الشعب اليمني

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
مساعدة الـ1.2 مليار دولار تؤكد استشعار قادة السعودية لحاجة الشعب اليمني
المواطن - فريق التحرير

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استشعارًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- للأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، وامتدادًا لدعم السعودية للجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، فقد صدر توجيه كريم بتقديم مساعدة مالية للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار.

دعم الشعب اليمني

تأتي المساعدات المقدمة من المملكة لليمن، انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -أيّدههما الله- على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية التي يشهدها اليمن.

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‎-يأتي دعم المملكة لليمن بمبلغ 1.2 مليار دولار، امتدادًا لمواقفها التاريخية في مساندة اليمن في جميع أزماته السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية والأمنية، إذ سيسهم هذا الدعم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية في اليمن وتعزيز أمنها واستقرارها وحماية اقتصادها من مخاطر الانهيار.

‎إنجاح المشاورات

يأتي الإعلان عن تقديم المملكة دعمًا ماليًا بقيمة 1.2 مليار دولار لليمن، امتدادًا لما سبق أن قدمته من دعم اقتصادي لإنجاح مخرجات المشاورات اليمنية-اليمنية، ومساندة المجلس القيادة الرئاسي اليمني، لتمكينه من ممارسة مهامه، ودعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ينقل اليمن من مرحلة النزاعات والاقتتال الداخلي، الى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب.

‎دعم السعودية متواصل

إن سعي قيادة المملكة -أيدها الله- الى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن يحتم على المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة، وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على الخلافات والنزاعات العسكرية، عبر الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق آمل وتطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والاستقرار.

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