مساعد وزير الدفاع يشارك في مؤتمر موسكو الـ 11 للأمن الدولي

شارك وفد من وزارة الدفاع برئاسة مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي 2023، بحضور عدد من وزراء الدفاع، ووزراء الخارجية، وكبار القادة العسكريين وصانعي سياسات الدفاع والأمن من مختلف دول العالم.

مؤتمر موسكو للأمن الدولي

ويستهدف مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي 2023، مناقشة التحديات والتهديدات العسكرية الحديثة، وتعزيز الاستفادة والمواكبة لكل ما يطرح من قبل صناع القرار والخبراء المهتمين في مجالات السياسة والدفاع والأمن في العالم.

وعلى هامش المؤتمر، التقى مساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي، نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندرفومين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لقاءات مساعد وزير الدفاع

كما التقى أيضًا، كلا من رئيس الوفد الصيني وزير الدفاع لي شانغ فو، ورئيس الوفد الباكستاني الأمين العام ونائب وزير الدفاع حمود الزمان خان، ورئيس الوفد الإيراني نائب رئيس هيئة الأركان العامة العميد عزيز نصير زاده. وجرى خلال اللقاءات، استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية والدول الصديقة في المجالات الدفاعية وسبل تطويرها وتعزيزها.