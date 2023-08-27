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اشتملت على برنامج ترفيهي متكامل وتوفير اللوازم والأدوات الأساسية

مساعي الخيرية تختتم مبادرة “عوداً حميداً” لطلاب وطالبات أسر الجمعية

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
مساعي الخيرية تختتم مبادرة “عوداً حميداً” لطلاب وطالبات أسر الجمعية
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت جمعية مساعي الخيرية اليوم الأحد الموافق 2023/8/27م مبادرة “عوداً حميداً” لطلاب وطالبات أسر الجمعية.

أهداف المبادرة

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم المدرسي (بالزي المدرسي وأدوات مدرسية) لتحفيز وتهيئة الطلبة من أسر الجمعية لبداية العام الدراسي الجديد وذلك من خلال عدة محاور هي:-

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1- برنامج ترفيهي متكامل وتوفير اللوازم والأدوات الأساسية للأطفال في المراحل الأولية.

2-شحن منافذ الشراء للأسر لتمكينهم من شراء الزي المدرسي والمستلزمات الضرورية.

3- تم تقديم لقاء توعوي للأسر عن أهمية التعليم والحرص على إعداد نفسية الطلبة لاستقبال المدارس ومساعدتهم على تحديد أهدافهم، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين (215) مستفيداً ولله الحمد.

كما شكر المدير التنفيذي أ. عائشة العيوني أصحاب الأيادي البيضاء على رأسهم التوريدات الوطنية لسيارات JETOUR الداعم الرسمي للمبادرة والقائمين على هذه المبادرة الذين ساهموا في إنجاحها، سائلين المولى لهم التوفيق والسداد.

جهود مساعي الخيرية

يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.

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