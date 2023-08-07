مساعي تستعد بـ 3 اختراعات في الأولمبياد الدولي للشباب KIYO 2023

تستعد جمعية مساعي النسائية الخيرية، اليوم الاثنين، لانطلاق أولمبياد كوريا الدولي للشباب KIYO 2023، والمقام في سيؤول والذي تشارك فيه الجمعية تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، للدخول في المنافسة والفوز بالميداليات.

أهداف المشاركة في الأولمبياد

ومن أهداف المشاركة في الأولمبياد: الاستفادة من هذه التجمعات العالمية في عرض الاختراعات وتسويقها، والمنافسة على الجوائز والميداليات المخصصة للمتميزين، ورفع مستوى ثقافة المخترعين السعوديين في مجال الاختراعات وإيجاد حلقات تواصل مع المؤسسات العالمية الأخرى.

3 اختراعات مهمة

وشارك في الأولمبياد ثلاث مستفيدات من جمعية مساعي حاصلات على رقم طلب براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حيث إن الاختراع الأول يتعلق بجهاز يساعد على إنقاذ الأطفال من الغرق يتكون من إسوارة يرتديها الطفل في معصمه أثناء السباحة وتحسب المؤشرات الحيوية وفي حال وجود حالة غرق تنفتح العوامات التي تقوم برفع الطفل إلى أعلى نتيجة الانفجار، أما الاختراع الثاني فيتعلق بنظام لجمع بيانات وتحليل كميات المنتجات داخل الأسواق التجارية يتكون من ميزان كهربائي يوضع على الرفوف لقياس وزن المنتجات ومربوط بكاميرا بواسطة برنامج على الحاسب وبناءً على تلك البيانات المعطاة يقوم البرنامج بعرض بعض المؤشرات.

أما فيما بتعلق بالاختراع الثالث فهو جهاز لتعقيم اليدين وتوزيع القفازات، يتكون من حجرة لتعقيم اليدين تُفتح تلقائياً وتحتوي على معقم ضوئي أو بما يسمى (UV light) كما يحتوي على حجرة لتوزيع القفازات حيث تقوم الحجرة بقياس حجم يد المستخدم ووضع القفاز الملائم له.

وقد بدأ فريق الجمعية مع المستفيدات بترتيب “البوثات” وسيتم عرض الاختراعات وتحكيمها من قبل لجنة التحكيم المعتمدة خلال هذا اليومين.

وتُعد جمعية “مساعي” النسائية الخيرية، إحدى الروافد في السعودية ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.