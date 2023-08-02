مساعي تشارك في الابتكار الصناعي بـ 3 براءات اختراع

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شاركت جمعية مساعي النسائية الخيرية، اليوم الأربعاء، في فعالية الابتكار الصناعي تحت شعار “عقول مبتكرة.. لوطن يصنع” المقام في وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
شارك في الفعالية ثلاث مستفيدات في الجمعية حاصلات على براءة اختراع من الهيئة السعودية للمليكة الفكرية، حيث كان الاختراع الأول يتعلق بإنشاء حاوية صديقة للبيئة، والاختراع الثاني كان متعلق بابتكار جهاز كشف وعلاج متلازمة حساسية الصوت الانتقائية، والاختراع الأخير كان علبة تخزين ابتكارية.
ودشن الفعالية وزير الصناعة بندر بن إبراهيم الخريف واستعرض المبتكرين والمبتكرات مشاريعهم، ومن ثم كلمة للاحتفاء بالمبتكرين والمبتكرات في عدة مجالات الصناعية وأخيرًا ورش عمل مصاحبة.
يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.