مساعي تطلق مبادرة “عوداً حميداً”

أطلقت جمعية مساعي الخيرية يوم الأربعاء الموافق 2023/8/16 مبادرة “عوداً حميداً” لطلاب وطالبات أسر الجمعية برعاية التوريدات الوطنية لسيارات JETOUR والمقام في مقر دار مسك لتحفيظ القران.

تهدف مبادرة “عوداً حميداً” إلى تحفيز وتهيئة الصفوف الأولية من طلاب وطالبات أسر الجمعية لبداية العام الدراسي الجديد وذلك من خلال برنامج ترفيهي متكامل وتوفير اللوازم والأدوات الأساسية لهم، حيث بلغ عدد الأطفال 40 طفلاً/ةً.

أهداف المبادرة

وكما تهدف المبادرة كذلك إلى دعم جميع طلاب وطالبات أسر الجمعية بالأدوات والزي المدرسي وشحن منافذ الشراء الخاصة باسم الجمعية، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرة 175 طالبًا وطالبة.

كما يشكر المدير التنفيذي أ.عائشة العيوني أصحاب الأيادي البيضاء على رأسهم التوريدات الوطنية لسيارات JETOUR الداعم الرسمي للمبادرة والقائمين على هذه المبادرة الذين ساهموا في إنجاحها، سائلين المولى لهم التوفيق والسداد.

ويذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.