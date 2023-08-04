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مساند : تغريم العاملة المنزلية 2000 ريال حال رفضها العمل

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٥ مساءً
مساند : تغريم العاملة المنزلية 2000 ريال حال رفضها العمل
المواطن - فريق التحرير

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أعاد برنامج مساند التذكير بالعقوبات المقررة نظامًا على العاملة المنزلية التي ترفض الاستمرار في العمل وتطالب بالعودة إلى بلادها.

وتلقى البرنامج سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه : عندي عاملة منزلية بعقد استقدام سنتين والآن رافضة العمل وترغب بالعودة إلى دولتها كيف أقدم شكوى عليها ؟

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الغرامة والترحيل

وردت البرنامج بالقول: إنه ومع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب عامل الخدمة المنزلية الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:

1.غرامة مالية لا تزيد عن ألفي ريال، أو بمنعه من العمل في المملكة.

2. تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية.
وتابع بالقول : ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن لم تكن له مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحَّل إلى بلده على حساب الدولة.

منصة مساند

يذكر أن منصة مساند أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الاطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

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