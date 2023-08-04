مساند : تغريم العاملة المنزلية 2000 ريال حال رفضها العمل كريم بنزيما يخطف نجومية مرحلة المجموعات بالبطولة العربية حساب المواطن: المبلغ الحالي يشمل الدعم الإضافي نواف العقيدي الأفضل في مجموعات كأس الملك سلمان للأندية الجماهير ترفض رحيل رياض بودبوز: صانع أفراح الأهلاوية سعر كيلو التمور السكري يصل إلى 40 ريالًا في كرنفال بريدة الأهلي يتفق على ضم فرانك كيسي حتى 2026 زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط أجواء روحانية إتلاف 83 كجم من الأسماك الفاسدة بمطاعم صبيا توقعات باستمرار الأتربة والغبار على معظم أنحاء السعودية
أعاد برنامج مساند التذكير بالعقوبات المقررة نظامًا على العاملة المنزلية التي ترفض الاستمرار في العمل وتطالب بالعودة إلى بلادها.
وتلقى البرنامج سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه : عندي عاملة منزلية بعقد استقدام سنتين والآن رافضة العمل وترغب بالعودة إلى دولتها كيف أقدم شكوى عليها ؟
وردت البرنامج بالقول: إنه ومع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب عامل الخدمة المنزلية الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:
1.غرامة مالية لا تزيد عن ألفي ريال، أو بمنعه من العمل في المملكة.
يذكر أن منصة مساند أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الاطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.