مساند : تغريم العاملة المنزلية 2000 ريال حال رفضها العمل

أعاد برنامج مساند التذكير بالعقوبات المقررة نظامًا على العاملة المنزلية التي ترفض الاستمرار في العمل وتطالب بالعودة إلى بلادها.

وتلقى البرنامج سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه : عندي عاملة منزلية بعقد استقدام سنتين والآن رافضة العمل وترغب بالعودة إلى دولتها كيف أقدم شكوى عليها ؟

الغرامة والترحيل

وردت البرنامج بالقول: إنه ومع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب عامل الخدمة المنزلية الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:

1.غرامة مالية لا تزيد عن ألفي ريال، أو بمنعه من العمل في المملكة.

2. تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية.

وتابع بالقول : ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن لم تكن له مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحَّل إلى بلده على حساب الدولة.