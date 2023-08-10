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منها الرياضة والغذاء والنوم

مسببات إطالة العمر البيولوجي

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
مسببات إطالة العمر البيولوجي
المواطن - فريق التحرير

يفكر كثير من الأشخاص في كيفية العيش حياة أطول بصحة جيدة وأعضاء سليمة، ولن يتحقق ذلك بدون نمط حياة صحي والابتعاد عن العادات السلبية.

وبحثت كثير من الدراسات الحديثة عوامل إطالة العمر البيولوجي للإنسان ولأعضائه، بعد أن كان يعتقد أن هذا يتأثر فقط بالعامل الوراثي.

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وفي هذا السياق كشف البروفيسور في علم الأجنة وزراعة الخلايا صالح الكريّم عوامل تساهم في إطالة العمر البيولوجي لأعضاء الجسم.

عوامل تطيل العمر البيولوجي

وأوضح أنه سابقًا كان يعتقد أن الأمراض وحياة الإنسان مرتبطة بالناحية الوراثية والجينات فقط، ولكن الدراسات الحديثة وجدت أن هناك عدة عوامل تساهم في إطالة عمر الأعضاء بالجسم تعرف بأنماط الحياة مثل الرياضة، والغذاء، والنوم، والعلاقات الاجتماعية.

التدخين

وأضاف الكريم، أن التدخين يؤثر بشكل كبير في الرئتين وهو ما يؤثر على العمر البيولوجي للمدخن، بعكس الغير مدخن وكذلك بقية أنماط الحياة تؤثر في بقية الأعضاء.

الهرمونات الجنسية

وتابع أن هناك عاملًا موجودًا عند النساء أكثر من الرجال وهو الهرمونات الجنسية لدى المرأة، حيث تختلف النساء عن الرجال في الدورة الشهرية لارتباطها بالهرمونات الجنسية مثل الأستروجين.

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