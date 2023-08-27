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أكد أن المتحور لا يدعو للقلق وإنما للحذر فقط

مستشار السيسي يدعو لتدابير للوقاية من متحور كورونا الجديد بمصر

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
مستشار السيسي يدعو لتدابير للوقاية من متحور كورونا الجديد بمصر
المواطن - فريق التحرير

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قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، إن العالم قد يشهد ظهور أوبئة جديدة، مبينا أن فيروس كورونا 7 أنواع في حين لم يصل منه سوى 3 فقط “وحدوث الأوبئة أمر وارد”.

وأوضح تاج الدين أن حدوث الأوبئة أمر ممكن، موضحا أن “وجود لقاحات لفيروسات ليست موجودة بعد يعتبر أمراً غير منطقي”.

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المتحور الجديد

وتابع مستشار الرئيس: “المتحور لا يدعو للقلق وإنما للحذر فقط، ولن يكون المتحور الجديد هو الأخير لكورونا، فالتحورات سمة أساسية في الفيروسات التنفسية، وكوفيد- 19 أصبح مرضاً متوطناً وفقاً لما أعلنته منظمة الصحة العالمية”.

وفي السياق ذاته، أكد تاج الدين أن المتحوّر الجديد لم ينتج عنه أي وفيات على مستوى العالم، مبينا أن أعراضه بسيطة وتشبه نزلات البرد، ومدة عزل المصاب بالمتحور الجديد لا تستغرق أكثر من أسبوع، وأعراضه تزول في غضون يومين فقط.

الإجراءات الوقائية

ونصح مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للشؤون الصحية، المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية، كارتداء الكمامات والحرص على مسافة التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسل اليدين والابتعاد عن أماكن الزحام، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية لا تزال السلاح الفعّال لمواجهة كورونا ومتحوراته المختلفة.

هذا وقد صنّفت منظمة الصحة العالمية المتحور Eg.5، الذي أطلق عليه لقب “إيريس”، باعتباره مثيرا للاهتمام، مما يشير إلى أنه يجب مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر عدوى أو شدّة.

ومع ذلك، قالت المنظمة إن المتحور الجديد لا يبدو أنه يشكل تهديدا للصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى وأنه “لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة بالسلالة الجديدة”.

 

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