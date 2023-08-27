مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة التابع لوزارة الداخلية عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف (الإدارية التقنية، الصحية) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
– مبرمج
– مطور ويب
– كبير مبرمجين
– مشرف ترميز طبي
– أخصائي إدارة معلومات صحية
– أخصائي سمعيات
– إداري أنظمة
– مساعد طبيب أسنان
– أخصائي إدارة صحية (الشؤون الأكاديمية)
– أخصائي نفسي إكلينكي
– أخصائي إدارة صحية (الشؤون الطبية)
– مشرف تمريض
– أخصائي تمريض
– رئيس تمريض
– أخصائي جودة طبية
– مدير إدارة مكافحة العدوى
– مدير قسم الجودة
– مدير إدارة شؤون التمريض
– مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى
– طبيب نائب أول عناية مركزة
– طبيب نائب عناية مركزة
– طبيب استشاري طب طوارئ
– فنية قبالة
– أخصائي تمريض
– (وظائف أخرى)
– التخصصات الإدارية
– التخصصات التقنية
– التخصصات الصحية
– تخصصات العلوم
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– توفر المهارات والمتطلبات المحدد لكل وظيفة.
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا