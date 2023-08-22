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لنجاحها في تنفيذ استراتيجية تكاملية بعد الهيكلة

مستويات متقدمة لـ الموارد البشرية بتقييم أداء

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٧ مساءً
مستويات متقدمة لـ الموارد البشرية بتقييم أداء
المواطن - فريق التحرير

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حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستوى “المرحلة المتقدمة” في تقييم مُمارسات إدارة الأداء في الأجهزة الحكومية الصادر من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) لعام 2022م، وذلك في جميع المجالات الخاصة بالتقييم، وهي: “إدارة الإستراتيجية، إدارة الأداء، إدارة المبادرات، إدارة التغيير وثقافة الأداء وإدارة تجربة المستفيد”, كما حصلت الوزارة على ترتيب مُتقدم ومستوى تقييم أعلى من المتوسط ضمن الفئة الأولى التي تشمل (أفضل 4 جهات) في دورة القياس.

استراتيجية تكاملية

وجاء تحقيق الوزارة لمستوى “المرحلة المتقدمة” نظير تميزها وعملها على تطوير إستراتيجية تكاملية بعد هيكلة الوزارة ووضع إطار عمل لتنفيذ الإستراتيجية وضمان نجاحها، بالإضافة إلى عملها في الفترة الماضية على استكمال مراجعتها بما يتوافق مع المتغيرات الحالية وتوفيرها الممكنات اللازمة على مستوى قطاعات الوزارة المختلفة.

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تقييم أداء

ويأتي دور مركز أداء لتقييم النضج للأجهزة العامة وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين في إدارة وقياس الأداء، بهدف العمل على إجراءات التحسين المستمر في المجالات الخمسة آنفة الذكر، وقد حرصت الوزارة على استخدام أفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات بالإضافة إلى تطبيق منهجية التحسين المستمر.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحقيق أفضل الممارسات العالمية في المجالات التي يستهدفها التقييم, وتطبيق منهجية التحسين المستمر لكافة قطاعاتها.

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