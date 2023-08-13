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بعد التتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية

مسلي آل معمر يحقق أول بطولة منذ رئاسته لـ النصر

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٤ صباحاً
مسلي آل معمر يحقق أول بطولة منذ رئاسته لـ النصر
المواطن - محمد سمعه

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حقق مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، أول بطولة له منذ رئاسته للنادي وذلك بعد الفوز على نادي الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية أمس السبت.

وكان آل معمر تولى رئاسة النصر في الولاية الأولى في عام 2021 ثم تمت إعادته انتخابه مجددًا في يونيو الماضي بعد إعلان خصخصة الأندية.

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واحتفل مسلي آل معمر باللقب، مع اللاعبين على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

رد فعل مسلي آل معمر بعد الفوز 

وقال مسلي آل معمر عبر حسابه في منصة ” إكس” بعد الفوز بـ كأس الملك سلمان للأندية : ” أداء بطولي لا يُنسى سطره نجومنا في ليلة تاريخية استطاعوا فيها قلب النتيجة رغم النقص العددي، ألف شكر لجماهيرنا ونجومنا وجميع الأجهزة، كما أشكر الزملاء في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكل من دعمنا وساندنا”.

وتسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللقب من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ليحتفل به مع زملائه على منصة التتويج.

وكان رونالدو حقق أول ألقابه مع العالمي وذلك بعد الفوز اليوم على نادي الهلال بنتيجة 2-1 في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وانضم النجم البرتغالي، لنادي النصر في يناير 2023 قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كصفقة انتقال حر.

6 ملايين دولار في خزينة النصر

وبعد الفوز على الهلال فإن أزرق الرياض، أصبح بوابة النجم البرتغالي لتحقيق أولى ألقابه مع أصفر الرياض والفوز بـ 6 ملايين دولار أمريكي مكافأة التتويج بلقب البطولة العربية.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم سجل الهلال هدف التقدم في الشوط الثاني من الوقت الأصلي عبر اللاعب البرازيلي ميشايل في الدقيقة الـ 50، ثم نجح العالمي عبر رونالدو في تسجيل هدف التعادل بعد 4 دقائق من طرد زميله المدافع عبدالإله العمري.

وحافظ أصفر الرياض على فوزه وهو بـ 10 لاعبين ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه ويحصد 6 ملايين دولار أمريكي كمكافأة التتويج بالبطولة.

تتويج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية - الهلال والنصر

 

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