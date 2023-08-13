مسلي آل معمر يحقق أول بطولة منذ رئاسته لـ النصر

حقق مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، أول بطولة له منذ رئاسته للنادي وذلك بعد الفوز على نادي الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية أمس السبت.

وكان آل معمر تولى رئاسة النصر في الولاية الأولى في عام 2021 ثم تمت إعادته انتخابه مجددًا في يونيو الماضي بعد إعلان خصخصة الأندية.

واحتفل مسلي آل معمر باللقب، مع اللاعبين على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

رد فعل مسلي آل معمر بعد الفوز

وقال مسلي آل معمر عبر حسابه في منصة ” إكس” بعد الفوز بـ كأس الملك سلمان للأندية : ” أداء بطولي لا يُنسى سطره نجومنا في ليلة تاريخية استطاعوا فيها قلب النتيجة رغم النقص العددي، ألف شكر لجماهيرنا ونجومنا وجميع الأجهزة، كما أشكر الزملاء في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكل من دعمنا وساندنا”.

وتسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللقب من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ليحتفل به مع زملائه على منصة التتويج.