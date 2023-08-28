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في أجواء عفوية مبهجة

مسنة تشارك هدى حسين الرقص بعفوية بعد عرض مسرحيتها بالرياض

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
مسنة تشارك هدى حسين الرقص بعفوية بعد عرض مسرحيتها بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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احتفلت الفنانة هدى حسين بنجاح مسرحيتها الكويتية الطابق الثاني، بعد عرضها في الرياض في أجواء حماسية مفعمة بالموسيقى والبهجة.

مسنة ترقص بعكازها

وأثناء خروج الفنانة هدى حسين من المسرح على أنغام أغنية (يا سلامي عليكم يا السعودية) للفنان راشد الماجد استوقفتها مسنة لمشاركتها الرقص.

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وشاركت المسنة الفنانة هدى حسين الرقص في مشهد عفوي، ممسكة بعكازها الذي يساعدها في حفظ توازنها وبيدها الآخر الهاتف الذكي لتوثيق اللحظة التي حظيت بتفاعل وإعجاب كبير.

إعجاب بردة فعل الفنانة

وأثار المشهد مشاعر عدد كبير من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشادوا بردة فعل الفنانة هدى حسين ومشاركتها للمسنة بتفاعل وحماس حيث عبروا عن إعجابهم بتواضعها ولطافتها مع جمهورها.

و”الطابق الثاني” مسرحية رعبٍ كوميدية من تأليف وإخراج عبدالعزيز  المسلّم، ومخرج منفذ عبدالله، ومؤلف الأغاني سامي العلي، وبطولة هدى حسين،  عبدالعزيز المسلّم، مرام البلوشي، عبدالله المسلّم، عبدالله الحمادي، شيماء  قمبر، محمد المسلّم، عبدالعزيز العنزي، علي القريشي، وخالد الربيعة.

هدى حسين

وتعد هدى حسين، من أبرز وجوه الدراما الخليجية، إذ تابعها الجمهور في  مسلسلات عديدة مثل: بسمة منال، علمني كيف أنساك، الدخيلة، أميمة في دار  الأيتام، فضة قلبها أبيض، حياة ثانية، إقبال يوم أقبلت، عطر الروح، غصون في  الوحل، أمنيات بعيدة، شغف، الناجية الوحيدة.

إلى جانب مشاركتها في العديد من الأوبريتات والأعمال المسرحية والغنائية  التي حققت بها الفنانة نسب مشاهدة عالية، وأرقام متابعة استثنائية،  ليتجاوز رصيدها الفني ما يقارب 70 عملًا تلفزيونيًّا، و51 مسرحية، و14  عملًا إذاعيًّا.

 

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