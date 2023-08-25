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يعتقد الأطباء أن الجنين قد تكلس

مسنة تكتشف جنينًا في بطنها عمره 40 عامًا

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
مسنة تكتشف جنينًا في بطنها عمره 40 عامًا
المواطن - فريق التحرير

واقعة غريبة شهدتها المكسيك، حيث أدهشت امرأة ثمانينية، الأطباء والمسعفين عندما اكتشفوا أن آلام البطن التي تشكو منها لم تكن إلا جنينًا محنطًا في رحمها منذ ما يزيد عن 4 عقود.

وبحسب ما ورد في صحيفة -ديلي ستار- البريطانية، فإن المرأة ذهبت إلى عيادة الصحة العامة بسبب آلام مبرحة في بطنها، وبالفحص وجدوا أنها تحمل جنينًا لم يكتب له أن يولد منذ 40 عامًا.

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الجنين المتحجر

ويعتقد الأطباء أن الجنين قد تكلس، في حدث نادر للغاية يسمى -الجنين المتحجر أو المتكلس-.

وعادة تنشأ الظروف المفجعة لهذه الحالة النادرة عندما يموت الجنين أثناء الحمل في البطن، ويكون كبيرًا جدًا بحيث لا يمكن للجسم امتصاصه، فيتكلس من الخارج كجزء من تفاعل جسم غريب، مما يحمي جسم الأم من الأنسجة الميتة للجنين ويقيها من العدوى.

جنين محنط

ويعتقد المسعفون أن الطفل مات وتحنط في الأسبوع الأربعين من الحمل، بعد أن توقف عن النمو بشكل طبيعي. وأضافت التقارير أنه من غير المرجح أن تكون الأم قد تلقت الرعاية المناسبة في أثناء الحمل قبل حوالي 40 عامًا.

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