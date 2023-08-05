Icon

أبرز اللقطات لانفجار باريس وإصابة 5 أشخاص Icon مسيرة عمران خان من لاعب كريكيت إلى أشهر سجين سياسي بالعالم Icon وصول الطائرة الإغاثية الـ 18 إلى تركيا Icon سبب تأخر باريس سان جيرمان في حسم صفقة عثمان ديمبلي Icon الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية Icon ريال مدريد يرصد مكافأة لإقناع كيليان مبابي بمغادرة باريس سان جيرمان Icon مالكوم يضيف ثالث أهداف الهلال Icon مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن Icon بين قمتي الـ20 في بالي ونيودلهي.. العالم يقلص والسعودية تنفق Icon رومارينيو يقلص الفارق لـ الاتحاد ضد الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
الحكم بسجنه المسمار الأخير في نعشه السياسي

مسيرة عمران خان من لاعب كريكيت إلى أشهر سجين سياسي بالعالم

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
مسيرة عمران خان من لاعب كريكيت إلى أشهر سجين سياسي بالعالم
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

وصل عمران خان إلى قمة الحياة الرياضية والسياسية أيضًا، إلا أنه بصدور الحكم عليه بالسجن 3 سنوات أُسدل الستار على حياته السياسية، ودُق المسمار الأخير في نعش مسيرته السياسية.

الحكم على عمران خان بالسجن

واعتقلت الشرطة الباكستانية عمران خان، اليوم السبت، في مدينة لاهور عقب صدور حكم يقضي بسجنه 3 سنوات، وأدانت المحكمة خان لعدم إعلانه عن أموال حصل عليها من بيع هدايا تلقاها بسبب عمله في منصبه.

قد يهمّك أيضاً
نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية

نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال

وفي المقابل أنكر خان، البالغ من العمر 70 عامًا، جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه سوف يستأنف على الحكم. وأصبح عمران خان أشهر سجين سياسي بالعالم بعدما قاد باكستان إلى فوزها الوحيد بكأس العالم للكريكيت خلال مسيرته الرياضية الشهيرة، ثم تحدى الساخرين منه والمحاربين السياسيين الرافضين لجعل حزبه قوة رئيسية ليصبح رئيسًا للوزراء في نهاية المطاف.

مسيرة خان من الرياضة إلى السياسة

ولد عمران خان في لاهور عام 1952، وكان لديه أربع شقيقات، لكنه كان الابن الوحيد لمهندس مدني من عائلة ثرية لها جذور على طول الحدود الأفغانية الباكستانية. تلقى تعليمه في كلية أيتشيسون في لاهور، والتحق بمدرسة رويال جرامر في ووستر، ثم جامعة أكسفورد.

وفي عام 1971 ، عندما كان لا يزال في مرحلة المراهقة، ظهر لأول مرة في مباراة ضد إنجلترا، وخلال عقد، أصبح قائد فريقه الوطني للعبة الكريكيت. لا يزال يُعتبر أحد عظماء لعبة الكريكيت بالعالم، مع مسيرة رياضية امتدت لعقدين من الزمن.

سقوط عمران خان السياسي

وتم انتخاب لاعب الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي، كرئيس لوزراء باكستان في عام 2018، لكن تم إقالته من منصبه بعد تصويت ضده بسحب الثقة العام الماضي، بعد خلاف مع جيش باكستان، بعد أن حاول السيطرة على التعيينات العسكرية العليا، وبدأ في التنديد بتدخل الجيش في السياسة.

كان سقوط خان السياسي سريع جدًا. من خلال تصويت لحجب الثقة عنه العام الماضي، ومن ثم محاولة اغتياله مما أدى إلى إصابة ساقه، والآن حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، ومُنع من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات، بتهم فساد، وهو في السبعين من عمره، قد يكون الحكم هو المسمار الأخير في نعشه السياسي، لكن خان تعهد بمواصلة القتال، ووعد بالاستئناف ودعا مؤيديه إلى النزول إلى الشوارع.

شعبية خان في باكستان

لا يزال يتمتع عمران خان بشعبية كبيرة، ولسنوات طويلة وجه طاقاته الضعيفة لتأمين انتصار رياضي وسياسي، لذلك لديه مكانة وشعبية واسعة بين الشعب الباكستاني.

يواجه خان أكثر من 100 قضية جميعها تم تقديمها ضده بعد إقالته من الحكم، ويقول عنها إنها اتهامات بدوافع سياسية. لكن بعد إدانته الأخيرة سيتم استبعاده من الترشح لرئاسة الوزراء، وربما من السياسة مدى الحياة.

وسيتم حل البرلمان الباكستاني في 9 أغسطس/آب، لتدير البلاد حكومة مؤقتة سوف تقوم بالإشراف على الانتخابات. ولم يتم الإعلان عن موعد الانتخابات المقبلة، على الرغم من أنه يجب إجراء الانتخابات في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال
مشاهير

الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال

مشاهير
وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3...

وظائف
أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن
السعودية اليوم

أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن

السعودية اليوم
آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز
آخر الاخبار

آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز

آخر الاخبار
تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة
السوق

تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة

السوق
طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا
العالم

طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان...

العالم
ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي
الرياضة

ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي

الرياضة
زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية
السعودية اليوم

زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية

السعودية اليوم