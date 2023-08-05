أبرز اللقطات لانفجار باريس وإصابة 5 أشخاص مسيرة عمران خان من لاعب كريكيت إلى أشهر سجين سياسي بالعالم وصول الطائرة الإغاثية الـ 18 إلى تركيا سبب تأخر باريس سان جيرمان في حسم صفقة عثمان ديمبلي الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية ريال مدريد يرصد مكافأة لإقناع كيليان مبابي بمغادرة باريس سان جيرمان مالكوم يضيف ثالث أهداف الهلال مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن بين قمتي الـ20 في بالي ونيودلهي.. العالم يقلص والسعودية تنفق رومارينيو يقلص الفارق لـ الاتحاد ضد الهلال
وصل عمران خان إلى قمة الحياة الرياضية والسياسية أيضًا، إلا أنه بصدور الحكم عليه بالسجن 3 سنوات أُسدل الستار على حياته السياسية، ودُق المسمار الأخير في نعش مسيرته السياسية.
واعتقلت الشرطة الباكستانية عمران خان، اليوم السبت، في مدينة لاهور عقب صدور حكم يقضي بسجنه 3 سنوات، وأدانت المحكمة خان لعدم إعلانه عن أموال حصل عليها من بيع هدايا تلقاها بسبب عمله في منصبه.
وفي المقابل أنكر خان، البالغ من العمر 70 عامًا، جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه سوف يستأنف على الحكم. وأصبح عمران خان أشهر سجين سياسي بالعالم بعدما قاد باكستان إلى فوزها الوحيد بكأس العالم للكريكيت خلال مسيرته الرياضية الشهيرة، ثم تحدى الساخرين منه والمحاربين السياسيين الرافضين لجعل حزبه قوة رئيسية ليصبح رئيسًا للوزراء في نهاية المطاف.
ولد عمران خان في لاهور عام 1952، وكان لديه أربع شقيقات، لكنه كان الابن الوحيد لمهندس مدني من عائلة ثرية لها جذور على طول الحدود الأفغانية الباكستانية. تلقى تعليمه في كلية أيتشيسون في لاهور، والتحق بمدرسة رويال جرامر في ووستر، ثم جامعة أكسفورد.
وفي عام 1971 ، عندما كان لا يزال في مرحلة المراهقة، ظهر لأول مرة في مباراة ضد إنجلترا، وخلال عقد، أصبح قائد فريقه الوطني للعبة الكريكيت. لا يزال يُعتبر أحد عظماء لعبة الكريكيت بالعالم، مع مسيرة رياضية امتدت لعقدين من الزمن.
وتم انتخاب لاعب الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي، كرئيس لوزراء باكستان في عام 2018، لكن تم إقالته من منصبه بعد تصويت ضده بسحب الثقة العام الماضي، بعد خلاف مع جيش باكستان، بعد أن حاول السيطرة على التعيينات العسكرية العليا، وبدأ في التنديد بتدخل الجيش في السياسة.
كان سقوط خان السياسي سريع جدًا. من خلال تصويت لحجب الثقة عنه العام الماضي، ومن ثم محاولة اغتياله مما أدى إلى إصابة ساقه، والآن حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، ومُنع من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات، بتهم فساد، وهو في السبعين من عمره، قد يكون الحكم هو المسمار الأخير في نعشه السياسي، لكن خان تعهد بمواصلة القتال، ووعد بالاستئناف ودعا مؤيديه إلى النزول إلى الشوارع.
لا يزال يتمتع عمران خان بشعبية كبيرة، ولسنوات طويلة وجه طاقاته الضعيفة لتأمين انتصار رياضي وسياسي، لذلك لديه مكانة وشعبية واسعة بين الشعب الباكستاني.
يواجه خان أكثر من 100 قضية جميعها تم تقديمها ضده بعد إقالته من الحكم، ويقول عنها إنها اتهامات بدوافع سياسية. لكن بعد إدانته الأخيرة سيتم استبعاده من الترشح لرئاسة الوزراء، وربما من السياسة مدى الحياة.
وسيتم حل البرلمان الباكستاني في 9 أغسطس/آب، لتدير البلاد حكومة مؤقتة سوف تقوم بالإشراف على الانتخابات. ولم يتم الإعلان عن موعد الانتخابات المقبلة، على الرغم من أنه يجب إجراء الانتخابات في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.