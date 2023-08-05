مسيرة عمران خان من لاعب كريكيت إلى أشهر سجين سياسي بالعالم

وصل عمران خان إلى قمة الحياة الرياضية والسياسية أيضًا، إلا أنه بصدور الحكم عليه بالسجن 3 سنوات أُسدل الستار على حياته السياسية، ودُق المسمار الأخير في نعش مسيرته السياسية.

الحكم على عمران خان بالسجن

واعتقلت الشرطة الباكستانية عمران خان، اليوم السبت، في مدينة لاهور عقب صدور حكم يقضي بسجنه 3 سنوات، وأدانت المحكمة خان لعدم إعلانه عن أموال حصل عليها من بيع هدايا تلقاها بسبب عمله في منصبه.

وفي المقابل أنكر خان، البالغ من العمر 70 عامًا، جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه سوف يستأنف على الحكم. وأصبح عمران خان أشهر سجين سياسي بالعالم بعدما قاد باكستان إلى فوزها الوحيد بكأس العالم للكريكيت خلال مسيرته الرياضية الشهيرة، ثم تحدى الساخرين منه والمحاربين السياسيين الرافضين لجعل حزبه قوة رئيسية ليصبح رئيسًا للوزراء في نهاية المطاف.

مسيرة خان من الرياضة إلى السياسة

ولد عمران خان في لاهور عام 1952، وكان لديه أربع شقيقات، لكنه كان الابن الوحيد لمهندس مدني من عائلة ثرية لها جذور على طول الحدود الأفغانية الباكستانية. تلقى تعليمه في كلية أيتشيسون في لاهور، والتحق بمدرسة رويال جرامر في ووستر، ثم جامعة أكسفورد.

وفي عام 1971 ، عندما كان لا يزال في مرحلة المراهقة، ظهر لأول مرة في مباراة ضد إنجلترا، وخلال عقد، أصبح قائد فريقه الوطني للعبة الكريكيت. لا يزال يُعتبر أحد عظماء لعبة الكريكيت بالعالم، مع مسيرة رياضية امتدت لعقدين من الزمن.

سقوط عمران خان السياسي

وتم انتخاب لاعب الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي، كرئيس لوزراء باكستان في عام 2018، لكن تم إقالته من منصبه بعد تصويت ضده بسحب الثقة العام الماضي، بعد خلاف مع جيش باكستان، بعد أن حاول السيطرة على التعيينات العسكرية العليا، وبدأ في التنديد بتدخل الجيش في السياسة.