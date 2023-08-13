مسيّرة تضبط لصًّا مختبئًا في بالوعة صرف ولقطات توثق

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة الأمريكية استعانت بطائرة مسيّرة درون في ملاحقة مشتبه به تسبب في حادث سير وفر هاربًا، وذلك بعد أن حاول تنفيذ عملية سرقة.
وفي التفاصيل، حاول شخص سرقة طرد كان موضوعًا على شرفة أحد المنازل في ولاية جورجيا، وبعدما فشل فر من المكان، متسببًا في وقت لاحق بوقوع حادث سير.
وتتبعت الشرطة الأمريكية تحركات المشتبه به الفار، حتى تمكنت في النهاية من العثور عليه في بالوعة صرف.
وأرسلت الشرطة كلبًا بوليسيًّا إلى البالوعة، قبل أن يضطر المشتبه به للاستسلام.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وضعت السلطات الرجل في الحبس بعد إخضاعه للفحص الطبي.
وكتب مكتب قائد الشرطة بمقاطعة فاييت في جورجيا، أن شرطة الولاية تستخدم الطائرات المسيرة لأغراض عدة منها ملاحقة الفارين، مشيرًا إلى أن العملية تمت الأسبوع الماضي.
— Fayette County Ga Sheriff (@FayetteSO) August 4, 2023