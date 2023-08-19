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واقعة مروعة شهدتها شوارع إسطنبول

مشاجرة بين سائق تركي وراكب مغربي تتحول لجريمة قتل

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
مشاجرة بين سائق تركي وراكب مغربي تتحول لجريمة قتل
المواطن - فريق التحرير

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شهت شوارع تركيا حادث قتل مروع، بعد الاعتداء على مواطن أجنبي، لفظ أنفاسه الأخيرة في إسطنبول بعد أن نُقل إلى المستشفى للعلاج إثر تعرضه لضرب عنيف من قبل سائق تاكسي غاضب.

مشاجرة تتحول لجريمة قتل

ووقعت القصة، يوم الاثنين الماضي بعد أن ترك الرجل المغربي جمال دومان عمله كحارس ليلي في أحد الملاهي وطلب تاكسي من أجل التوجه إلى منزله.

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إلا أن السائق حين وصل فوجئ بأن المسافة قصيرة من موقع العمل إلى بيت جمال، فرفض أن يقله، ما أغضب العامل المتعب، فما كان منه إلا أن ضرب مقعد السيارة وهو مغادر، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية في تركيا.

القبض على السائق

إلا أن السائق نزل من سيارته وانقض على جمال البالغ من العمر 57 عامًا، فضربه بقوة حتى أسقطه أرضًا، وارتطم رأسه بقوة بالرصيف.

حينها نقل إلى المستشفى للعلاج، فيما فر سائق التاكسي من الموقع. إلا أن الشرطة تمكنت لاحقًا من إلقاء القبض عليه، ووضعته قيد الإقامة الجبرية في منزله بانتظار محاكمته.

فيما لفظ دومان الذي أفيد بأنه كان يعيش في تركيا منذ عدة سنوات أنفاسه الأخيرة.

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