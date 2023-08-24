مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء الهلال

دخل الثنائي محمد الدوسري والجزائري أمير سعيود لاعبا الرائد في شجار وتشابك بالأيدي في مباراة الهلال في الجولة الثالثة من دوري روشن.

والتقطت عدسات الكاميرا التشابك بين اللاعبين حيث قام كل منهما بدفع الآخر مع التشابك بالأيدي.

وكان الهلال نجح في الفوز على رائد التحدي برباعية دون رد ليُصبح رصيد الأزرق 7 نقاط في المركز الثالث.