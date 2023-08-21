مشاركة السعوديات بفرق التفتيش البيئي تتجاوز 360%

أكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ارتفاع ملفت لنسبة النساء المشاركات في عمليات التفتيش البيئية بنسبة تجاوزت 360% مقارنة بالعام الماضي.

جاء ذلك تزامناً مع إعلان المركز عن ارتفاع عدد الجولات الرقابية لضبط معايير الجودة خلال العام الجاري إلى 22 ألف جولةٍ، فيما زادت فيه نسبة المفتشين الذكور بنسبة 10% في البرنامج مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي، ليصل الإجمالي إلى 263 مفتشًا، فيما تضاعف عدد المفتشات أربع مرات ليصل العدد إلى 111 مفتشة للفترة نفسها.

كفاءة عالية

ونوه المركز بالكفاءة العالية التي أظهرتها المفتشات في تطبيق معايير وشروط نظام البيئة أثناء الجولات الرقابية على المنشآت، بعد أن اجتازت المفتشات التدريب اللازم الذي يخضع له المفتش البيئي، مشيرًا إلى أن ارتفاع عدد المفتشات البيئية يأتي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 لتمكين المرأة، وأن اختيارهن تم وفق معايير وشروط التوظيف في هذا القطاع الحيوي بعد اجتيازهن الشروط العلمية التي يخضع لها المفتش البيئي الحاصل على درجتي البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات البيئية، فيما تتلقى هذه الكوادر التدريب اللازم للقيام بمهام التفتيش البيئي، كما يوفر برنامج التفتيش البيئي فرص التوظيف والتدريب للكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي، وذلك لرفع معايير الجودة البيئية في كل جولة رقابية.

وفي السياق ذاته وقع المركز الشهر الماضي اتفاقية برامج لدراسات عليا للماجستير والدكتوراه في علوم البيئة مع جامعة الملك خالد بهدف تشجيع الطلاب والطالبات على الالتحاق بالمسارات التعليمية البيئية بالإضافة إلى الاستفادة من البحوث والدراسات العلمية وغيرها مما ورد في الاتفاقية.